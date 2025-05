Complexe résidentiel Breeze Residence

Breeze Residence est un complexe résidentiel haut de gamme à Livadia, Larnaca, Chypre, avec livraison en décembre 2027. Composé de deux blocs de trois étages, il propose des appartements de 1-, 2- et 3 chambres allant de 96 m2 à 240,5 m2, au prix de 180 000 € à 380 000 €. Penthouses disposent de jardins et piscines privés, tandis que toutes les unités comprennent des finitions de haute qualité: Tuiles de porcelaine européennes (25€/m2 de surface habitable, 20€/m2 de vérandas), armoires de cuisine et armoires à la mélamine, et un pack sanitaire de 4 500€. Les caractéristiques écoénergétiques comprennent les systèmes photovoltaïques privés, les fenêtres en aluminium thermique à double vitrage et les chauffe-eau solaires. Les résidents bénéficient de deux piscines communes, d'une salle de sport et d'un sauna, avec vue sur la mer Méditerranée depuis les étages supérieurs. Situé à 2000 m de la plage, à 4000 m du centre-ville de Larnaca, à 7000 m de l'aéroport, et à 500 m des magasins, restaurants et cafés, avec écoles à 1000 m. Un plan de paiement flexible commence par une réservation de 5 %, suivie de paiements échelonnés. Idéal pour les investisseurs, les familles ou les acheteurs de maisons de vacances à la recherche d'un style de vie méditerranéen moderne.