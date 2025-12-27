  1. Realting.com
Complexe résidentiel Cape Town Lofts
Strovolos, Chypre
depuis
$192,128
Surface 96–174 m²
2 objets immobiliers 2
Cape Town Lofts est une élégante retraite urbaine au cœur de Strovolos, Nicosie. Avec des lignes architecturales propres et une esthétique raffinée, il offre une ville moderne vivant dans un quartier paisible et bien connecté. Parfait pour les professionnels, les étudiants ou les investisseu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
95.8
319,062
Apartment 3 chambres
174.1
729,957
Association
BitProperty
Résidence 360 Nicosia
Strovolos, Chypre
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 34
1 objet immobilier 1
360 Nicosia: Le bâtiment le plus haut de Nicosie. Une nouvelle génération de vie Un concept de style de vie amélioré, 360 Nicosia est sur le point de gouverner une toute nouvelle génération de vie dans La capitale de l'île. Souligné par les piliers de l'élégance, du raffinement, de l'uni…
Développeur
Cyfield Group
