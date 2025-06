Complexe résidentiel Paramount

MOTO Paramount — La vie urbaine sophistiquée au cœur de Paphos

Situé dans le quartier universitaire émergent de Paphos, MITO Paramount est un monument architectural remarquable offrant une vie raffinée pour ceux qui apprécient la culture, le design et la commodité. Inspiré par la forme naturelle d'un lotus en fleur, le complexe allie harmonieusement l'esthétique moderne à la fonction. La résidence de 3 chambres dispose de 112,9 m2 d'espace intérieur, de deux salles de bains, de vastes vérandas et d'un parking privé. Entouré d'universités, de stades et d'infrastructures urbaines clés, il est un choix privilégié pour la vie sophistiquée et des investissements à haut rendement dans l'un des centres urbains les plus dynamiques de Chypre.