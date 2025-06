Complexe résidentiel ATRIUM

Atrium est un projet qui combine sécurité, durabilité et technologie de pointe pour une vie moderne et confortable. Il comprend une sécurité 24/7, des systèmes de surveillance, un parking souterrain, des espaces verts, une salle de sport, une accessibilité complète et des mesures de réduction du bruit. Les matériaux innovants, les systèmes intelligents, les solutions écoénergétiques et la technologie BIM garantissent un design éco-conscient, une qualité de construction supérieure et un confort amélioré chez les résidents. Un nouveau niveau de vie urbain, construit pour la sécurité et le bien-être.