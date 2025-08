Complexe résidentiel Niero City Apartments

Niero City Apartments offre un mélange unique de vie urbaine moderne et de sérénité côtière au cœur de Paralimni, à quelques minutes des plages de Protaras. Ce développement boutique dispose de 15 appartements élégants de 1 à 3 chambres avec des plans ouverts, balcons étendus, et vue panoramique sur la Méditerranée. Conçus avec des tons terreux et des matériaux naturels, les intérieurs créent une esthétique chaleureuse et minimaliste. Avec un accès direct aux commodités de la ville et aux principales destinations côtières, Niero est parfait pour une vie permanente, des vacances ou un investissement intelligent à Chypre.