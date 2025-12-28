  1. Realting.com
Complexe résidentiel EOS
Complexe résidentiel EOS
Complexe résidentiel EOS
Complexe résidentiel EOS
Complexe résidentiel EOS
Complexe résidentiel EOS
Larnaca, Chypre
depuis
$283,033
Surface 72–101 m²
2 objets immobiliers
Eos est un nouveau projet résidentiel d'Adwan Real Estate, idéalement situé au coeur de Larnaca dans une rue calme juste en face du complexe Helios. Il offre l'équilibre parfait entre une vie urbaine animée et une retraite paisible. Le développement se compose de seulement 8 appartements spa…
Association
BitProperty
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com

Association

BitProperty
Immeuble REEF RESIDENCE
Immeuble REEF RESIDENCE
Immeuble REEF RESIDENCE
Immeuble REEF RESIDENCE
Immeuble REEF RESIDENCE
Immeuble REEF RESIDENCE
Larnaca, Chypre
depuis
$1,09M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Un appartement spacieux de 3 chambres 131 m2 au 5ème étage. Le projet est situé dans le prestigieux quartier Mackenzie avec ses célèbres restaurants, bars et tavernes à seulement 70m de la mer. L'appartement a un design moderne, des matériaux de finition de haute qualité et une disposition p…
Association
BitProperty
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com

Association

BitProperty
Complexe résidentiel TERRA LIFE
Complexe résidentiel TERRA LIFE
Complexe résidentiel TERRA LIFE
Complexe résidentiel TERRA LIFE
Complexe résidentiel TERRA LIFE
Complexe résidentiel TERRA LIFE
Larnaca, Chypre
depuis
$142,216
L'année de construction 2025
Terra Life in IskeleTricon Development a dévoilé son nouveau projet, Terra Life, en Turquie. Le complexe, composé de plusieurs blocs de tours de studio, sera situé dans la zone de villégiature d'Iskele dans le nord de Chypre. La date d'achèvement prévue est décembre 2025.Le principal avantag…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com

Agence

THE HUB PROPERTY LTD
OneOne
Complexe résidentiel Marina-View Residence in Larnaca
Complexe résidentiel Marina-View Residence in Larnaca
Complexe résidentiel Marina-View Residence in Larnaca
Complexe résidentiel Marina-View Residence in Larnaca
Larnaca, Chypre
depuis
$1,13M
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Vivez le mélange parfait de luxe, de confort et de design moderne dans cette résidence exceptionnelle à deux niveaux située dans la prestigieuse nouvelle région de Larnaca Marina. Avec une cote d'efficacité énergétique A, cette maison offre une vie durable aux côtés d'une vue imprenable sur …
Agence
Invest Cafe
Complexe résidentiel Land Of Tomorrow
Complexe résidentiel Land Of Tomorrow
Complexe résidentiel Land Of Tomorrow
Complexe résidentiel Land Of Tomorrow
Complexe résidentiel Land Of Tomorrow
Complexe résidentiel Land Of Tomorrow
Complexe résidentiel Land Of Tomorrow
Larnaca, Chypre
depuis
$605,936
Surface 67–191 m²
4 objets immobiliers
Bienvenue dans un développement côtier visionnaire qui redéfinit l'avenir de Larnaka, une communauté durable sur le front de mer du 21e siècle qui transforme 300 000 m2 d'anciennes terres industrielles en une destination vivante. Le projet comprend des résidences de luxe, des studios aux app…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
89.5
765,342
Apartment 2 chambres
161.2
1,53M
Appartement
190.5
2,07M
Studio
67.0
612,274
Association
BitProperty
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com

Association

BitProperty
