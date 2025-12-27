  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Demos Aradippou
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Aradíppou
1
Immeuble Oak Residence
Aradíppou, Chypre
depuis
$164,541
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 80–208 m²
3 objets immobiliers 3
Oak Residence est un nouveau développement exclusif dans l'un des quartiers résidentiels les plus recherchés de Larnaca, Aradippou, juste derrière Lidl et adjacent à un beau jardin public. Le projet comprend 8 appartements modernes : six appartements spacieux de deux chambres et deux apparte…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
79.7
170,716
Apartment 2 chambres
128.4 – 207.9
217,810 – 288,451
Association
BitProperty
