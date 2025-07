Complexe résidentiel Northern Park

Northern Park est un nouveau complexe résidentiel de classe affaires situé dans la partie centrale de Famagusta, entouré de toutes les infrastructures nécessaires, à distance de marche des restaurants, cafés, centres commerciaux et de divertissement, cinémas et terrains de sport, non loin de l'Université d'État.

Northern Park est un bâtiment d'architecture moderne avec une hauteur de 8 étages. Comprend 44 appartements de 1 + 1 et 2 + 1 disposition. Du 1er au 6ème étage il y a 6 appartements avec balcons à chaque étage, 7ème et 8ème étages - 5 appartements avec grandes terrasses.

Tous les appartements sont loués avec une finition fine. Cuisines avec ensemble intégré. Armoires de rangement dans les chambres. Salle de bains entièrement équipée. Tous les matériaux de finition sont utilisés au choix de l'acheteur.

Dans les appartements:

Double vitrage

Finition de haute qualité

Tuiles céramiques sur le sol

Meubles de cuisine intégrés

Armoires encastrées dans les chambres

Salles de bains équipées

Le bâtiment dispose de - deux ascenseurs, un système de climatisation, une antenne satellite centrale, un interphone vidéo et une vidéosurveillance à chaque étage et l'entrée de la maison, son propre générateur, une chaufferie et un système d'approvisionnement en eau, un parking semi-fermé, l'entretien du complexe.