Appartement dans un nouvel immeuble Oak Residence

Oak Residence est un nouveau développement exclusif dans l'un des quartiers résidentiels les plus recherchés de Larnaca, Aradippou, juste derrière Lidl et adjacent à un beau jardin public. Le projet comprend 8 appartements modernes : six appartements spacieux de deux chambres et deux appartements d'une chambre, conçus pour offrir une vie confortable et élégante dans un quartier calme et à faible densité.

Pour commencer la construction en novembre 2025 avec livraison prévue en avril 2027, Oak Residence offre aux acheteurs la possibilité unique de personnaliser leurs intérieurs avec un large choix de finitions et de matériaux de haute qualité, adaptés aux goûts individuels.

Les résidents peuvent s'attendre à des maisons bien construites et écoénergétiques avec des installations haut de gamme, un design contemporain et des équipements pratiques, le tout à proximité des magasins et des parcs locaux, faisant de Oak Residence un choix idéal pour la vie urbaine moderne.