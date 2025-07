Complexe résidentiel Fremont Park

Fremont Park est une communauté fermée moderne dans une zone prestigieuse et en développement rapide de Limassol. Situé à seulement 2 minutes d'un nouveau terrain de golf de 18 trous et à côté de la City of Dreams — Chypre seulement casino station. Les résidents bénéficient d'équipements internes, dont une piscine, une salle de sport et un sauna. La communauté est en face de Limassol, le plus grand centre commercial et de divertissement, et à seulement 5 minutes en voiture de la plage de Ladys Mile, la vieille ville, les lieux culturels, et la plus grande marina de la ville. Une occasion unique de vivre dans un endroit à fort potentiel.