Demos Agiou Athanasiou, Chypre

VOS est à distance de marche des supermarchés, des boutiques et des boutiques de la rue Kolonakiou. Marchez un peu plus loin et vous atteindrez la promenade en bord de mer et la plage de sable pour une promenade le long de l'eau, tandis que le centre-ville est à seulement 1 km. En voiture il…