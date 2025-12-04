  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Germasogeia
6
Koinoteta Agiou Tychona
3
Demos Agiou Athanasiou
3
Koinoteta Phoinikarion
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Azalea
Complexe résidentiel Azalea
Complexe résidentiel Azalea
Complexe résidentiel Azalea
Complexe résidentiel Azalea
Afficher tout Complexe résidentiel Azalea
Complexe résidentiel Azalea
Germasogeia, Chypre
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Surface 62–114 m²
3 objets immobiliers 3
Nouveau complexe avec 10 appartements
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
62.0
447,788
Apartment 2 chambres
77.0
686,215
Apartment 3 chambres
114.0
1,02M
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Evergreen
Complexe résidentiel Evergreen
Complexe résidentiel Evergreen
Complexe résidentiel Evergreen
Complexe résidentiel Evergreen
Afficher tout Complexe résidentiel Evergreen
Complexe résidentiel Evergreen
Agios Tychonas, Chypre
depuis
$768,684
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Surface 143 m²
2 objets immobiliers 2
🌳 Evergreen 2 — Appartements élégants avec vue panoramique à Agios Tychonas, Limassol 1–3 chambres | Surface : 68–130 m² | Grandes terrasses | Classe énergétique A | Système VRF | Chauffage au sol 🏡 Evergreen 2 est un projet moderne à l’architecture écoénergétique dans le quartier presti…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
143.0
775,778 – 1,16M
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Fremont Park
Complexe résidentiel Fremont Park
Complexe résidentiel Fremont Park
Complexe résidentiel Fremont Park
Complexe résidentiel Fremont Park
Afficher tout Complexe résidentiel Fremont Park
Complexe résidentiel Fremont Park
District de Limassol, Chypre
depuis
$256,797
Surface 96 m²
2 objets immobiliers 2
Fremont Park est une communauté fermée moderne dans une zone prestigieuse et en développement rapide de Limassol. Situé à seulement 2 minutes d'un nouveau terrain de golf de 18 trous et à côté de la City of Dreams — Chypre seulement casino station. Les résidents bénéficient d'équipements int…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
95.8
315,196
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
OneOne
Complexe résidentiel Vision
Complexe résidentiel Vision
Complexe résidentiel Vision
Complexe résidentiel Vision
Complexe résidentiel Vision
Afficher tout Complexe résidentiel Vision
Complexe résidentiel Vision
Germasogeia, Chypre
depuis
$402,197
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Vision Apartments est un complexe résidentiel moderne à Chypre, parfait pour une vie confortable ou des vacances relaxantes. Le complexe dispose d'une piscine, d'une salle de sport, d'un sauna et d'un parking pratique, offrant tout ce dont les résidents ont besoin pour se détendre et se déte…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Cypress Grove
Complexe résidentiel Cypress Grove
Complexe résidentiel Cypress Grove
Complexe résidentiel Cypress Grove
Complexe résidentiel Cypress Grove
Complexe résidentiel Cypress Grove
Agios Tychonas, Chypre
depuis
$466,903
Surface 96–174 m²
2 objets immobiliers 2
Cypress Grove est un projet résidentiel exclusif situé dans l'une des zones les plus désirables de Limassol, Agios Tychonas. Entouré de tranquillité, le développement offre un design architectural moderne, une piscine commune et des jardins paysagers. A seulement 2 minutes en voiture du pres…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
95.8
315,196
Apartment 3 chambres
174.1
721,113
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Flow
Complexe résidentiel Flow
Complexe résidentiel Flow
Complexe résidentiel Flow
Complexe résidentiel Flow
Complexe résidentiel Flow
Foinikaria, Chypre
depuis
$385,195
Surface 96–174 m²
2 objets immobiliers 2
Flow est un développement premium en direct et au travail combinant des appartements d'élite et des bureaux modernes dans un seul bâtiment élégant près du centre-ville de Limassol. Situé à seulement 600 m des plages de sable fin et entouré de boutiques, restaurants, écoles et lieux culturels…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
95.8
315,196
Apartment 3 chambres
174.1
721,113
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Ace
Complexe résidentiel Ace
Complexe résidentiel Ace
Complexe résidentiel Ace
Complexe résidentiel Ace
District de Limassol, Chypre
depuis
$327,424
Surface 78–153 m²
3 objets immobiliers 3
Découvrez un complexe fermé moderne dans l'un des quartiers les plus prometteurs de Limassol, à quelques minutes de la plage, le nouveau terrain de golf 18 trous, et l'emblématique station de casino de la ville de Dreams. Profitez d'installations haut de gamme comme une piscine, une salle de…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
78.2
325,664
Apartment 2 chambres
124.8
511,758
Apartment 3 chambres
153.2
616,435
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel City Palm Residence
Complexe résidentiel City Palm Residence
Complexe résidentiel City Palm Residence
Complexe résidentiel City Palm Residence
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
depuis
$369,945
Surface 107–236 m²
2 objets immobiliers 2
Palme de la ville Résidence est un complexe résidentiel moderne au cœur de la ville, combinant une architecture élégante, une qualité de construction supérieure, et un design réfléchi. Appartements spacieux avec fenêtres panoramiques, finitions élégantes et balcons entourés de palmiers. Le c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
106.9
273,325
Apartment 3 chambres
236.2
756,006
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Vision
Complexe résidentiel Vision
Complexe résidentiel Vision
Complexe résidentiel Vision
Complexe résidentiel Vision
Afficher tout Complexe résidentiel Vision
Complexe résidentiel Vision
Germasogeia, Chypre
depuis
$797,653
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Vision Apartments est un complexe résidentiel moderne à Chypre, parfait pour une vie confortable ou des vacances relaxantes. Le complexe dispose d'une piscine, d'une salle de sport, d'un sauna et d'un parking pratique, offrant tout ce dont les résidents ont besoin pour se détendre et se déte…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Eden Rock
Complexe résidentiel Eden Rock
Complexe résidentiel Eden Rock
Complexe résidentiel Eden Rock
Complexe résidentiel Eden Rock
Afficher tout Complexe résidentiel Eden Rock
Complexe résidentiel Eden Rock
Agios Tychonas, Chypre
depuis
$1,21M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Surface 223–255 m²
3 objets immobiliers 3
Complexe résidentiel de luxe dans le centre de Limassol, dans un quartier privilégié et calme de la zone touristique, à environ un demi kilomètre du front de mer. Le bâtiment atteint jusqu'à 8 étages de hauteur. Les bâtiments sont situés autour du jardin paysager, situé au centre du projet. …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
223.2 – 232.0
2,68M – 2,98M
Apartment 4 chambres
255.0
2,97M
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Eden Roc
Complexe résidentiel Eden Roc
Complexe résidentiel Eden Roc
Complexe résidentiel Eden Roc
Complexe résidentiel Eden Roc
Afficher tout Complexe résidentiel Eden Roc
Complexe résidentiel Eden Roc
Germasogeia, Chypre
depuis
$1,23M
Surface 96–174 m²
2 objets immobiliers 2
Eden Roc est un projet résidentiel phare dans l'un des quartiers les plus recherchés de Limassol. Offrant des appartements de 2, 3 et 4 chambres avec un design à couper le souffle et des intérieurs haut de gamme par des designers de renommée mondiale. Le bâtiment dispose de piscines intérieu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
95.8
315,196
Apartment 3 chambres
174.1
721,113
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Imperio Skyline
Complexe résidentiel Imperio Skyline
Complexe résidentiel Imperio Skyline
Complexe résidentiel Imperio Skyline
Complexe résidentiel Imperio Skyline
Afficher tout Complexe résidentiel Imperio Skyline
Complexe résidentiel Imperio Skyline
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
depuis
$339,701
Surface 77–286 m²
3 objets immobiliers 3
Imperio Skyline est une communauté fermée exclusive nichée dans les collines d'Agios Athanasios, Limassol. Ce développement durable propose des villas de 3 chambres et des appartements modernes, combinant design élégant avec confort et caractéristiques écologiques. A seulement 3 km du centre…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
77.0
336,132
Apartment 2 chambres
193.0
575,727
Villa
286.0
944,425
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Immeuble VOS Residences
Immeuble VOS Residences
Immeuble VOS Residences
Immeuble VOS Residences
Immeuble VOS Residences
Afficher tout Immeuble VOS Residences
Immeuble VOS Residences
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
depuis
$780,802
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 121 m²
1 objet immobilier 1
VOS est à distance de marche des supermarchés, des boutiques et des boutiques de la rue Kolonakiou. Marchez un peu plus loin et vous atteindrez la promenade en bord de mer et la plage de sable pour une promenade le long de l'eau, tandis que le centre-ville est à seulement 1 km. En voiture il…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
121.0
808,344
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Vision
Complexe résidentiel Vision
Complexe résidentiel Vision
Complexe résidentiel Vision
Complexe résidentiel Vision
Afficher tout Complexe résidentiel Vision
Complexe résidentiel Vision
Germasogeia, Chypre
depuis
$797,653
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Serdivo Apartments est un complexe résidentiel moderne à Chypre, parfait pour une vie confortable ou des vacances relaxantes. Le complexe dispose d'une piscine, d'une salle de sport, d'un sauna et d'un parking pratique, offrant tout ce dont les résidents ont besoin pour se détendre et se dét…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Queens
Complexe résidentiel Queens
Complexe résidentiel Queens
Complexe résidentiel Queens
Complexe résidentiel Queens
Afficher tout Complexe résidentiel Queens
Complexe résidentiel Queens
Germasogeia, Chypre
depuis
$763,830
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Surface 100–475 m²
12 objets immobiliers 12
Un complexe résidentiel prestigieux conçu pour l'excellenceVivez un mélange sans faille de luxe, de confort et de potentiel d'investissement avec ce complexe résidentiel exclusif dans l'un des endroits les plus recherchés de Chypre. Conçu pour les acheteurs exigeants, ce développement offre …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
100.0 – 101.0
860,683 – 907,207
Apartment 2 chambres
143.0 – 175.0
1,51M – 1,74M
Apartment 3 chambres
238.0 – 348.0
2,33M – 3,95M
Apartment 4 chambres
423.0
4,42M
Apartment 5 chambres
475.0
5,23M
Développeur
Livein
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Livein
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Sur la carte
Realting.com
Aller