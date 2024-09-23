Piso en edificio nuevo Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya

Apartamentos con vistas al mar y a la montaña en un complejo con abundantes servicios en Kargıcak, Alanya

Kargıcak es un espacio vital en rápido desarrollo en Alanya, Antalya. Con su ambiente social y opciones de entretenimiento, Kargıcak es un barrio cómodo y de alta calidad. El creciente número de tiendas de marca y supermercados en Kargıcak aumenta su tasa de desarrollo.

Los apartamentos en venta en Alanya, Turquía están situados en un complejo. El complejo se encuentra a 2,8 km de la playa, a 3,4 km del centro de Kargıcak, a 5,2 km del centro de Mahmutlar, a 12 km del centro comercial Alanyum, a 14,2 km del castillo de Alanya, a 14 km del centro de Alanya y a 25 km del aeropuerto de Gazipaşa.

El complejo de apartamentos está situado en una parcela de 15.000 m2 que abarca diversas instalaciones. Entre ellas se incluyen una cancha de baloncesto, una pista de tenis, piscinas cubiertas y al aire libre, un gimnasio, un baño turco, una sauna, un parque infantil y aparcamiento cubierto y al aire libre.

Los apartamentos tienen techos altos, diseños elegantes y materiales de alta calidad. Están equipados con aislamiento acústico y térmico, sistemas domésticos inteligentes, sistemas de calefacción por suelo radiante opcionales, infraestructura LED en el techo y unidades de aire acondicionado ocultas. La parte trasera de los muebles de TV está revestida de mármol.

AYT-03885