  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas al Mar en el Proyecto Fenix 40 en Muratpaşa

Apartamentos con Vistas al Mar en el Proyecto Fenix 40 en Muratpaşa

Muratpasa, Turquía
$1,24M
ID: 27760
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Muratpasa
  • Ciudad
    Antalya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos en el Proyecto Fenix 40 con Aparcamiento Cerrado y Piscina Compartida en el Barrio de Gençlik

El Proyecto Fenix 40 Işıklar está situado en el Barrio Gençlik en Muratpaşa, uno de los distritos centrales y prestigiosos de Antalya. La zona destaca por su proximidad a la playa y a importantes áreas recreativas como el Parque Karaalioğlu, lo que ofrece valiosas oportunidades tanto para vivir como para invertir. Con una infraestructura sólida y una amplia oferta de servicios sociales, el barrio ofrece fácil acceso a diversas comodidades como cafeterías, restaurantes, escuelas e instituciones sanitarias. Además, su ubicación céntrica y cercanía al mar contribuyen a mantener altos valores inmobiliarios y a aumentar el potencial de ingresos por alquiler.

Los apartamentos en venta en Antalya están idealmente ubicados a 400 m de la prestigiosa calle Işıklar, a 750 m de Kaleiçi (Ciudad Antigua), a 800 m del Parque Yalım, a 2,8 km del centro comercial MarkAntalya, a 6,5 km de las playas de Konyaaltı y a 14 km del Aeropuerto de Antalya.

Construido sobre una parcela de 3.200 m², el Proyecto Fenix 40 Işıklar está diseñado como un solar de un solo bloque con 6.000 m² de aparcamiento cerrado de dos plantas y zonas sociales, que incluyen un hamam (baño turco), gimnasio, sauna, piscina olímpica y parque infantil, ofreciendo un total de 19.000 m² de espacio cerrado.

Los apartamentos con vista al mar dentro del complejo ofrecen comodidades sociales como baño turco, gimnasio, sauna, piscina y parque infantil. Además, el proyecto ofrece opciones de apartamentos de 3 dormitorios en planta baja con jardín y dúplex en ático, con distintos tipos de distribución y diseño.


AYT-04516

Localización en el mapa

Muratpasa, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

