  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Konyaalti
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Konyaalti, Turquía

Estambul
12
Antalya
88
Esmirna
14
Alanya
4
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Edificio de apartamentos Apartamento a estrenar con vistas a la montaña en Konyaaltı Antalya
Edificio de apartamentos Apartamento a estrenar con vistas a la montaña en Konyaaltı Antalya
Edificio de apartamentos Apartamento a estrenar con vistas a la montaña en Konyaaltı Antalya
Edificio de apartamentos Apartamento a estrenar con vistas a la montaña en Konyaaltı Antalya
Edificio de apartamentos Apartamento a estrenar con vistas a la montaña en Konyaaltı Antalya
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamento a estrenar con vistas a la montaña en Konyaaltı Antalya
Edificio de apartamentos Apartamento a estrenar con vistas a la montaña en Konyaaltı Antalya
Konyaalti, Turquía
de
$160,506
Año de construcción 2024
Número de plantas 6
Apartamento de 1 Dormitorio en un Complejo Seguro con Estacionamiento Interior en Konyaaltı, Antalya Antalya ofrece un estilo de vida costero vibrante con clima cálido, hermosas playas, rica historia y modernas comodidades, lo que la convierte en un destino popular tanto para residentes como…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial PRODAETSYA VILLA POLNOSTYU MEBELIROVAnnaya
Barrio residencial PRODAETSYA VILLA POLNOSTYU MEBELIROVAnnaya
Barrio residencial PRODAETSYA VILLA POLNOSTYU MEBELIROVAnnaya
Barrio residencial PRODAETSYA VILLA POLNOSTYU MEBELIROVAnnaya
Barrio residencial PRODAETSYA VILLA POLNOSTYU MEBELIROVAnnaya
Mostrar todo Barrio residencial PRODAETSYA VILLA POLNOSTYU MEBELIROVAnnaya
Barrio residencial PRODAETSYA VILLA POLNOSTYU MEBELIROVAnnaya
Konyaalti, Turquía
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Agencia
Cadde emlak
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir