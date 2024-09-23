  1. Realting.com
  Complejo residencial Duplex 4+1 in the Voyage Garden Oba complex for TURKISH CITIZENSHIP and RESIDENCE PERMIT.

Complejo residencial Duplex 4+1 in the Voyage Garden Oba complex for TURKISH CITIZENSHIP and RESIDENCE PERMIT.

Oba, Turquía
$256,357
4
Dirección
Opciones
Descripción
Medios de comunicación
ID: 27349
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/8/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Oba

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Clase
    Clase
    Clase de negocios
  Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Le enviaremos una foto del apartamento a petición.

Adecuado para un permiso de residencia - en Tapu podemos indicar 200,000 USD.
Adecuado para CITIZENSHIP TURKISH - en Tapu podemos indicar 400.000 USD.

Dúplex con cuatro dormitorios (4 + 1) sin muebles 165 m2, en el complejo Voyage Garden Oba.

Oba Voyage Garden es un nuevo complejo residencial de lujo, situado en la zona desarrollada de Oba - una de las zonas más populares de Alanya, rodeado de naturaleza, lejos del ruido y bullicio de la ciudad.

Toda la infraestructura necesaria, supermercados, tiendas, un hospital público, una parada de transporte público, etc. están a poca distancia. La distancia a la playa es de 1,3 km.

Oba Voyage Garden consta de tres bloques residenciales de 4 plantas en una superficie de 2.995 m2.

Todos los apartamentos tienen un acabado fino, baldosas cerámicas en los pisos, puertas interiores y de entrada, ventanas insonorizadas de doble acristalamiento, una cocina situada en el salón, un baño totalmente equipado.

Fecha de terminación: entregada en 2023.

Infraestructura:

  • Zona de jardinería con jardín
  • Landscaping
  • Piscina exterior con sección infantil y toboganes de agua
  • Jacuzzi en la piscina
  • Zona de baño y relajación
  • Ascensores
  • Sala de fitness
  • Sauna/hammam
  • Sala de masajes
  • Sala de recreación
  • Ping-pong, billar
  • Cine
  • Habitación para niños
  • Parque infantil
  • Zona de barbacoa
  • Generador de emergencia
  • Aparcamiento
  • Seguridad y videovigilancia 24/7

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Oba, Turquía

Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
