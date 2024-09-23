Complejo residencial Duplex 4+1 in the Voyage Garden Oba complex for TURKISH CITIZENSHIP and RESIDENCE PERMIT.

Le enviaremos una foto del apartamento a petición.

Adecuado para un permiso de residencia - en Tapu podemos indicar 200,000 USD.

Adecuado para CITIZENSHIP TURKISH - en Tapu podemos indicar 400.000 USD.

Dúplex con cuatro dormitorios (4 + 1) sin muebles 165 m2, en el complejo Voyage Garden Oba.

Oba Voyage Garden es un nuevo complejo residencial de lujo, situado en la zona desarrollada de Oba - una de las zonas más populares de Alanya, rodeado de naturaleza, lejos del ruido y bullicio de la ciudad.

Toda la infraestructura necesaria, supermercados, tiendas, un hospital público, una parada de transporte público, etc. están a poca distancia. La distancia a la playa es de 1,3 km.

Oba Voyage Garden consta de tres bloques residenciales de 4 plantas en una superficie de 2.995 m2.

Todos los apartamentos tienen un acabado fino, baldosas cerámicas en los pisos, puertas interiores y de entrada, ventanas insonorizadas de doble acristalamiento, una cocina situada en el salón, un baño totalmente equipado.

Fecha de terminación: entregada en 2023.

Infraestructura:

Zona de jardinería con jardín

Landscaping

Piscina exterior con sección infantil y toboganes de agua

Jacuzzi en la piscina

Zona de baño y relajación

Ascensores

Sala de fitness

Sauna/hammam

Sala de masajes

Sala de recreación

Ping-pong, billar

Cine

Habitación para niños

Parque infantil

Zona de barbacoa

Generador de emergencia

Aparcamiento

Seguridad y videovigilancia 24/7

