Complejo residencial Duplex 4+1 in the Voyage Garden Oba complex for TURKISH CITIZENSHIP and RESIDENCE PERMIT.

Le enviaremos una foto del apartamento a petición.
Adecuado para un permiso de residencia - en Tapu podemos indicar 200,000 USD.
Adecuado para CITIZENSHIP TURKISH - en Tapu podemos indicar 400.000 USD.
Dúplex con cuatro dormitorios (4 + 1) sin muebles 165 m2, en el complejo Voyage Garden Oba.
Oba Voyage Garden es un nuevo complejo residencial de lujo, situado en la zona desarrollada de Oba - una de las zonas más populares de Alanya, rodeado de naturaleza, lejos del ruido y bullicio de la ciudad.
Toda la infraestructura necesaria, supermercados, tiendas, un hospital público, una parada de transporte público, etc. están a poca distancia. La distancia a la playa es de 1,3 km.
Oba Voyage Garden consta de tres bloques residenciales de 4 plantas en una superficie de 2.995 m2.
Todos los apartamentos tienen un acabado fino, baldosas cerámicas en los pisos, puertas interiores y de entrada, ventanas insonorizadas de doble acristalamiento, una cocina situada en el salón, un baño totalmente equipado.
Fecha de terminación: entregada en 2023.
Infraestructura:
Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.