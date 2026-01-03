  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Tarso
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Tarso, Turquía

Estambul
12
Antalya
87
Esmirna
14
Alanya
4
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Complejo residencial Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Complejo residencial Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Complejo residencial Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Complejo residencial Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Complejo residencial Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Tarso, Turquía
de
$101,959
Complejo residencial con muchas comodidades incluyendo jardín con fuentes, TV vía satélite, deportes y parques infantiles, seguridad, miradores para la recreación. Los pisos están listos para alquilar.Todas las cuadras tienen tres dormitorios. En todas las cuadras y en cada planta en 4 pisos…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Tarso, Turquía
de
$79,237
El proyecto consta de 7 bloques. El proyecto incluye pisos con 1-2 dormitorios.Complejo residencial con diferentes áreas recreativas: cafeterías, restaurantes, tiendas, miradores, cancha de baloncesto, etc.Pago de instalación en la cuota inicial del 50%.Ubicación e infraestructura cercana Al…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir