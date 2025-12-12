  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Gazipasa
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Gazipasa, Turquía

Estambul
12
Antalya
86
Esmirna
14
Alanya
4
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Edificio de apartamentos Hayat Dream Gazipasa
Edificio de apartamentos Hayat Dream Gazipasa
Gazipasa, Turquía
de
$130,201
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
Área 43–90 m²
35 objetos inmobiliarios 35
Alanya, Gazipasha, 750m a la playa de arena, toda la infraestructura necesaria, a poca distancia
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.0
133,842 – 186,674
Apartamentos 2 habitaciones
90.0
245,377 – 257,118
Agencia
RealtGo
Dejar una solicitud
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Gazipasa, Turquía
de
$145,656
La residencia cuenta con piscina al aire libre, piscina infantil, sauna, gimnasio, parque infantil, videovigilancia, aparcamiento.Terminación - Diciembre, 2023.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra a 200 metros del centro de Gazipasa, a 2,5 km del mar y a 5 minu…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Gazipasa, Turquía
de
$163,134
La residencia cuenta con piscina al aire libre, piscina infantil, sauna, gimnasio, parque infantil, videovigilancia, jardín, aparcamiento.Finalización - final de diciembre de 2023.Ubicación e infraestructura cercana Playa Gazipasa - 500 metrosCentro de la ciudad - 2 kmAeropuerto - 6 km
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
OneOne
Complejo residencial Квартира в Газипаше от застройщика
Complejo residencial Квартира в Газипаше от застройщика
Complejo residencial Квартира в Газипаше от застройщика
Complejo residencial Квартира в Газипаше от застройщика
Complejo residencial Квартира в Газипаше от застройщика
Mostrar todo Complejo residencial Квартира в Газипаше от застройщика
Complejo residencial Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Turquía
de
$126,173
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 8
продажа кварти interfacción в газипаше о заículos город в 30 км на восток о алнии с населениеusa 52000 человек. Газипаша имет соб mem. Газипаша находит involuce на равнине между средизеículos Центра razón ае и клуы с аквапаркаood. медицинска show " Так же, есть косетetro pregunt. Жизнь в г…
Agencia
ALANYA INVESTMENT
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir