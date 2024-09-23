Complejo residencial DESIRE

El proyecto se encuentra en el distrito de Altintas, una de las zonas más prometedoras de Antalya.
La distancia al aeropuerto es de 3 km, al mar - 3.5 km.
El complejo incluye 127 apartamentos premium: 73 residencias y 54 apartamentos con alquiler garantizado bajo contrato con la cadena hotelera internacional Best Western Hotels (acuerdo del 1 de diciembre de 2023).
Se termina la construcción al sexto piso.
Entrega - en el primer trimestre de 2026.
El proyecto cuenta con un estilo de vida de hotel de 5 estrellas y un potencial ingreso de alquiler de 7-12% al año.
El nivel es el estándar internacional 5 ★.
El proyecto se centra en la comodidad, el prestigio y la carga máxima:
• Piscinas al aire libre, zona de salón, zona de barbacoa
SPA complejo, zona de bienestar, sauna
• Gimnasio y Supermercado en el techo
• Cine abierto
• Cafetería, recepción, conserjería, servicio de limpieza
• Traslado privado al mar y su propia playa
• Playa privada con servicio
• Estacionamiento cubierto con carga para vehículos eléctricos
• Generador, videovigilancia, seguridad de las 24 horas
• Parque infantil, áreas de recreación separadas
El espacio de estacionamiento se asigna a cada unidad de propiedad.
Cada coche tiene su propio espacio de estacionamiento y carga para vehículos eléctricos.
Tipos de apartamento:
1+1, 1+1 con terraza y jacuzzi, 1+1 con jardín, 2+1, 2+1 con terraza y jacuzzi, 2+1 con jardín, 2+1 y 3+1 áticos.
En cada bloque hay ascensores (7 en total).
Términos de pago flexibles: 50% inmediatamente + cuotas para 12 meses.
Oportunidades: alojamiento, inversión, participación en el negocio hotelero.