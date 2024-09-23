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Complejo residencial DESIRE

Aksu, Turquía
de
$192,000
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2.2838018
ETH
119.7038154
USDT
189 827.4251195
* El precio es referencial
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ID: 38167
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Aksu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Русский Русский

El proyecto se encuentra en el distrito de Altintas, una de las zonas más prometedoras de Antalya.
La distancia al aeropuerto es de 3 km, al mar - 3.5 km.
El complejo incluye 127 apartamentos premium: 73 residencias y 54 apartamentos con alquiler garantizado bajo contrato con la cadena hotelera internacional Best Western Hotels (acuerdo del 1 de diciembre de 2023).
Se termina la construcción al sexto piso.
Entrega - en el primer trimestre de 2026.
El proyecto cuenta con un estilo de vida de hotel de 5 estrellas y un potencial ingreso de alquiler de 7-12% al año.

El nivel es el estándar internacional 5 ★.
El proyecto se centra en la comodidad, el prestigio y la carga máxima:
• Piscinas al aire libre, zona de salón, zona de barbacoa
SPA complejo, zona de bienestar, sauna
• Gimnasio y Supermercado en el techo
• Cine abierto
• Cafetería, recepción, conserjería, servicio de limpieza
• Traslado privado al mar y su propia playa
• Playa privada con servicio
• Estacionamiento cubierto con carga para vehículos eléctricos
• Generador, videovigilancia, seguridad de las 24 horas
• Parque infantil, áreas de recreación separadas

El espacio de estacionamiento se asigna a cada unidad de propiedad.
Cada coche tiene su propio espacio de estacionamiento y carga para vehículos eléctricos.
Tipos de apartamento:
1+1, 1+1 con terraza y jacuzzi, 1+1 con jardín, 2+1, 2+1 con terraza y jacuzzi, 2+1 con jardín, 2+1 y 3+1 áticos.
En cada bloque hay ascensores (7 en total).
Términos de pago flexibles: 50% inmediatamente + cuotas para 12 meses.
Oportunidades: alojamiento, inversión, participación en el negocio hotelero.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 50.0
Precio por m², USD 3,840
Precio del apartamento, USD 192,000

Localización en el mapa

Aksu, Turquía
Educación
Tiendas de comestibles
Transporte
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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