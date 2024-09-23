Complejo residencial DESIRE

El proyecto se encuentra en el distrito de Altintas, una de las zonas más prometedoras de Antalya.

La distancia al aeropuerto es de 3 km, al mar - 3.5 km.

El complejo incluye 127 apartamentos premium: 73 residencias y 54 apartamentos con alquiler garantizado bajo contrato con la cadena hotelera internacional Best Western Hotels (acuerdo del 1 de diciembre de 2023).

Se termina la construcción al sexto piso.

Entrega - en el primer trimestre de 2026.

El proyecto cuenta con un estilo de vida de hotel de 5 estrellas y un potencial ingreso de alquiler de 7-12% al año.

El nivel es el estándar internacional 5 ★.

El proyecto se centra en la comodidad, el prestigio y la carga máxima:

• Piscinas al aire libre, zona de salón, zona de barbacoa

SPA complejo, zona de bienestar, sauna

• Gimnasio y Supermercado en el techo

• Cine abierto

• Cafetería, recepción, conserjería, servicio de limpieza

• Traslado privado al mar y su propia playa

• Playa privada con servicio

• Estacionamiento cubierto con carga para vehículos eléctricos

• Generador, videovigilancia, seguridad de las 24 horas

• Parque infantil, áreas de recreación separadas

El espacio de estacionamiento se asigna a cada unidad de propiedad.

Cada coche tiene su propio espacio de estacionamiento y carga para vehículos eléctricos.

Tipos de apartamento:

1+1, 1+1 con terraza y jacuzzi, 1+1 con jardín, 2+1, 2+1 con terraza y jacuzzi, 2+1 con jardín, 2+1 y 3+1 áticos.

En cada bloque hay ascensores (7 en total).

Términos de pago flexibles: 50% inmediatamente + cuotas para 12 meses.

Oportunidades: alojamiento, inversión, participación en el negocio hotelero.