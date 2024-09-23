Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Toprak Palace complex on the seafront.

  1. Realting.com
  Turquía
  Alanya
  Furnished 2+1 apartment in the Toprak Palace complex on the seafront.

Furnished 2+1 apartment in the Toprak Palace complex on the seafront.

Kargicak, Turquía
$192,066
12
ID: 33187
Última actualización: 20/1/26

Localización

  País
    Turquía
  Región / estado
    Región del Mediterráneo
  Ciudad
    Alanya
  Pueblo
    Kargıcak

Características del objeto

Detalles de la propiedad

    Clase Premium
Detalles del interior

  Seguridad

  Piscina
  Gimnasio
  Área vallada
  Ascensor

Sobre el complejo

Apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) de 125 m2 en el complejo Toprak Palace Residence en primera línea del mar.

  • Cocina americana combinada con salón
  • 2 amplios dormitorios
  • 2 baños grandes

El complejo se encuentra en una superficie total de 4.700 m2 y consta de cuatro bloques de 5 pisos.

Un nuevo complejo residencial premium, a 50 metros del mar Mediterráneo, comparable a un hotel de 5 estrellas, en la zona ecológicamente limpia de Kargicak.

Excelente ubicación:

  • 50 m del mar y la playa
  • 2 km al centro de la ciudad de Mahmutlar
  • 16 km al centro de la ciudad de Alanya
  • A 20 minutos en coche del aeropuerto de Gazipasa

Infraestructura:

  • Piscina exterior
  • Gym
  • Sauna y baño turco
  • Salas de masaje
  • Parque infantil
  • Pabellones de relajación
  • Zona de barbacoa
  • Generador
  • Piscina cubierta
  • Aparcamiento
  • Vigilancia de video 24/7

Para información más detallada sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

Kargicak, Turquía
