Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Toprak Palace complex on the seafront.

Apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) de 125 m2 en el complejo Toprak Palace Residence en primera línea del mar.

Cocina americana combinada con salón

2 amplios dormitorios

2 baños grandes

El complejo se encuentra en una superficie total de 4.700 m2 y consta de cuatro bloques de 5 pisos.

Un nuevo complejo residencial premium, a 50 metros del mar Mediterráneo, comparable a un hotel de 5 estrellas, en la zona ecológicamente limpia de Kargicak.

Excelente ubicación:

50 m del mar y la playa

2 km al centro de la ciudad de Mahmutlar

16 km al centro de la ciudad de Alanya

A 20 minutos en coche del aeropuerto de Gazipasa

Infraestructura:

Piscina exterior

Gym

Sauna y baño turco

Salas de masaje

Parque infantil

Pabellones de relajación

Zona de barbacoa

Generador

Piscina cubierta

Aparcamiento

Vigilancia de video 24/7

Para información más detallada sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.