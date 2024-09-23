Complejo residencial White Sail Residence Apartments

White Sail Residence Apartments

Apartamento amueblado de un dormitorio (1+1), 60 m2.

Disposición:

Cuarto de cocina

1 dormitorio

1 baño

balcón acristalado

White Sail Residence es un nuevo complejo residencial construido en 2022 con todas las comodidades, situado en el distrito de Mahmutlar, a solo 500 metros del mar y la playa.

Todas las comodidades están cerca: supermercados, tiendas, cafeterías, restaurantes, cajeros automáticos, farmacias, parques, el paseo marítimo, y más. Excelentes enlaces de transporte público, a 15 minutos en coche del centro de la ciudad de Alanya.

White Sail Residence es un único edificio de 10 pisos con arquitectura moderna, que comprende 63 apartamentos. El establecimiento es adecuado para residencias de vacaciones, residencias permanentes y alquileres.

Infraestructura:

Paisajes con jardín

Piscina exterior

Toboganes de agua

Piscina cubierta climatizada

Servicio de conserjería

Sala de fitness

Sauna

Salón de vapor romano

Parque infantil

Sala de juegos para niños

Billares

Internet

Satélite

Generador

Ascensor

Zona de barbacoa

Aparcamiento exterior

Sistema CCTV

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

Tenemos una amplia selección de propiedades de reventa en toda Alanya, adecuadas para vacaciones, uso residencial, y para obtener un permiso de residencia o ciudadanía turca.