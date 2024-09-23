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Complejo residencial White Sail Residence Apartments

Mahmutlar, Turquía
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ID: 36586
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1626
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 13/5/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Mahmutlar

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Transacción remota

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White Sail Residence Apartments

Apartamento amueblado de un dormitorio (1+1), 60 m2.

Disposición:

  • Cuarto de cocina
  • 1 dormitorio
  • 1 baño
  • balcón acristalado

White Sail Residence es un nuevo complejo residencial construido en 2022 con todas las comodidades, situado en el distrito de Mahmutlar, a solo 500 metros del mar y la playa.

Todas las comodidades están cerca: supermercados, tiendas, cafeterías, restaurantes, cajeros automáticos, farmacias, parques, el paseo marítimo, y más. Excelentes enlaces de transporte público, a 15 minutos en coche del centro de la ciudad de Alanya.

White Sail Residence es un único edificio de 10 pisos con arquitectura moderna, que comprende 63 apartamentos. El establecimiento es adecuado para residencias de vacaciones, residencias permanentes y alquileres.

Infraestructura:

  • Paisajes con jardín
  • Piscina exterior
  • Toboganes de agua
  • Piscina cubierta climatizada
  • Servicio de conserjería
  • Sala de fitness
  • Sauna
  • Salón de vapor romano
  • Parque infantil
  • Sala de juegos para niños
  • Billares
  • Internet
  • Satélite
  • Generador
  • Ascensor
  • Zona de barbacoa
  • Aparcamiento exterior
  • Sistema CCTV

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

Tenemos una amplia selección de propiedades de reventa en toda Alanya, adecuadas para vacaciones, uso residencial, y para obtener un permiso de residencia o ciudadanía turca.

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Mahmutlar, Turquía
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