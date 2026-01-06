  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Akseki, Turquía

Complejo residencial Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Kepez, Turquía
de
$82,572
La residencia cuenta con piscinas, un centro de spa, parques acuáticos, una playa privada de arena, restaurantes, un club infantil y parques de aventura, un centro de fitness, pilates y estudios de yoga, terrenos deportivos, un bosque.Terminación - 2024
TRANIO
Edificio de apartamentos Pisos de Inversión en Antalya Cerca del Hospital
Kepez, Turquía
de
$375,441
Año de construcción 2024
Número de plantas 6
Pisos de un Nuevo Proyecto en Antalya Kepez Los pisos están situados en el barrio de Göçerler, Kepez, Antalya. La región alberga muchos proyectos de élite en Kepez y ha aumentado su valor aún más con la construcción del Hospital de la Ciudad. Se encuentran a 100 m de la parada de autobús más…
TEKCE Real Estate
Complejo residencial New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Kepez, Turquía
de
$228,133
La residencia cuenta con un sistema de seguridad, piscinas cubiertas y exteriores, un gimnasio y un estudio de pilates, zonas verdes y estanques.Terminación - 2025.Ubicación e infraestructura cercana Centro comercial - 4 kmCentro de la ciudad de Antalya - 5 kmCiudad vieja - 8 kmPlaya - 7 kmA…
TRANIO
Complejo residencial Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Kepez, Turquía
de
$373,065
La vivienda, que tiene una superficie de construcción de 14.085 m2, consta de 4 bloques. Con su ubicación y características de proyecto de uso mixto; Se ha diseñado para hacer el mejor uso de las condiciones geográficas y climáticas. Debido a su ubicación, Kepez es capaz de dar una nueva dir…
TRANIO
Complejo residencial Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Kepez, Turquía
de
$676,490
La residencia destaca como un proyecto de vida innovador diseñado especialmente para usted y le ofrece una vida urbana cómoda en la zona de Cankaya en Masa dağı, ubicado en Antalya, donde la construcción acaba de comenzar. Tiene condiciones climáticas más frescas en comparación con el centro…
TRANIO
