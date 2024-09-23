  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Aksu
  4. Piso en edificio nuevo Pisos de Alta Calidad en el Precioso Proyecto Viva Defne de Altintas

Piso en edificio nuevo Pisos de Alta Calidad en el Precioso Proyecto Viva Defne de Altintas

Aksu, Turquía
de
$150,685
;
24
Dejar una solicitud
ID: 27946
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Aksu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Pisos Elegantes Bien Diseñados en un Proyecto en Antalya, Altintas con Muchos Servicios in Situ.

Los pisos están situados en Aksu, Altıntaş. Aksu es un distrito en Antalya con una historia arraigada. Barrio Altıntaş es una de las zonas residenciales más prestigiosas y centros de inversión en Antalya y Turquía con proyectos bien desarrollados que ofrecen ricas comodidades.

Viva Defne es un proyecto de tipo mixto situado en una carretera arterial. Los pisos en venta en Antalya Altintas se encuentran a 4,4 km del aeropuerto de Antalya, a 7 km de la playa de Lara, a 10,1 km del centro comercial TerraCity, a 12 km de la ciudad antigua de Perge, a 22 km del parque temático The Land of Legends, a 80 km del parque nacional Köprülü Canyon y a 90 km del distrito de Alanya.

El proyecto ofrece una inversión rentable con la profesionalidad y calidad de Tekce Exclusive. El complejo residencial está situado en parcelas de 7716 m² que comprenden el Bloque A y el Bloque B.

El proyecto ofrece algunas ricas comodidades como piscina, aparcamiento cubierto, zona ajardinada comunitaria, seguridad, cámara de seguridad, pérgola, jardín de 25 m² en cada planta, ascensor, conserje y generador.

Los pisos están equipados con juegos empotrados triples, puertas exteriores de acero, persianas de aluminio, revestimientos de suelo laminado, techos de suelo, iluminación LED, percheros de pasillo, A/C VRF de energía de clase A y sistemas de intercomunicación visual. Los cuartos de baño están amueblados con azulejos de cerámica de alta calidad.


AYT-03237

Localización en el mapa

Aksu, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Apartment for sale in Oba centrum
Oba, Turquía
de
$122,789
Complejo residencial LAVINYA ASTORIA
Mezitli, Turquía
de
$62,816
Barrio residencial Investment project in Oba
Oba, Turquía
de
$148,201
Edificio de apartamentos Propiedades inmobiliarias con estilo con vistas al mar en Estambul Beşiktaş
Besiktas, Turquía
de
$4,29M
Complejo residencial New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$642,925
Está viendo
Piso en edificio nuevo Pisos de Alta Calidad en el Precioso Proyecto Viva Defne de Altintas
Aksu, Turquía
de
$150,685
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Type B_66
Complejo residencial Type B_66
Complejo residencial Type B_66
Complejo residencial Type B_66
Complejo residencial Type B_66
Sariyer, Turquía
de
$128,162
Año de construcción 2022
Lado europeo - Eyyup Este proyecto está construido en un área de 10,700 M2. El proyecto estará listo para su entrega a fines de 2022 y hay unidades de dos a tres habitaciones disponibles. Las ventajas de este proyecto incluyen estar ubicado entre dos estaciones de metro, cerca de la autopi…
Desarrollador
Majd International Company
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$1,28M
Ofrecemos villas con zonas verdes, piscinas, zona de barbacoa, terrazas y jacuzzis.Terminación - Junio, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Suelos de granitoMuebles de cocinaDoble acristalamientoEncimeras de cocina de granitoPuerta de entrada de aceroCalefacción por suelo radianteUbicaci…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Barrio residencial Comfortable 2+1 apartment with sea view in Avsallar
Barrio residencial Comfortable 2+1 apartment with sea view in Avsallar
Barrio residencial Comfortable 2+1 apartment with sea view in Avsallar
Barrio residencial Comfortable 2+1 apartment with sea view in Avsallar
Barrio residencial Comfortable 2+1 apartment with sea view in Avsallar
Mostrar todo Barrio residencial Comfortable 2+1 apartment with sea view in Avsallar
Barrio residencial Comfortable 2+1 apartment with sea view in Avsallar
Alanya, Turquía
de
$180,446
Esta oferta es perfecta para usted si está buscando un apartamento con vista al mar, dos dormitorios, una gran área, lista para mudarse, para vacaciones o residencia permanente a orillas del suave mar Mediterráneo. Nuestra empresa tiene una oferta en venta del propietario: un apartamento con…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones