Pisos de obra nueva en Yenisehir, Turquía

Complejo residencial Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Insu, Turquía
de
$95,550
El proyecto tiene un edificio residencial de 12 plantas. Hay dos habitaciones en el edificio. El proyecto es un pequeño complejo residencial con pérgolas y diferentes áreas de recreación.Ubicación e infraestructura cercana Distrito de Yenisehir, frente al centro comercial SAYAPARK y Universi…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial GALA
Yenisehir, Turquía
de
$50,642
Año de construcción 2022
Número de plantas 15
Área 60–80 m²
2 objetos inmobiliarios 2
LCD: GALA . Dirección: Turquía,. Mersin, pn. Yenishehir. Centro de la ciudad. En complejo de 1 bloque, gasificado, calefacción central, protección contra incendios. Inicio de la construcción: noviembre de 2021. Fin de construcción: noviembre de 2022. Los costos dependen del piso selec…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.0
75,000
Apartamentos 2 habitaciones
80.0
90,000
Desarrollador
ILKEM YAPI
Dejar una solicitud
