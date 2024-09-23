  1. Realting.com
  Piso en edificio nuevo Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum

Muratpasa, Turquía
$321,383
50
ID: 27902
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Muratpasa
  • Ciudad
    Antalya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos con muchas actividades sociales en Alanya İncekum

İncekum, que alberga muchas bellezas naturales de Antalya Alanya, se destaca como uno de los lugares más favorecidos del distrito con su magnífica naturaleza y el mar limpio. Okurcalar continúa desarrollándose rápidamente como un centro de atracción donde se puede acceder fácilmente a todas las necesidades y comodidades diarias.

Los apartamentos en venta en Alanya se encuentran a 2 km del mar, a 2,5 km del Parque Natural de İncekum, a 6 km del Parque de Delfines Marinos, a 20 km de la playa de Kleopatra, a 22 km del Castillo de Alanya, a 60 km del aeropuerto de Gazipaşa y a 70 km del aeropuerto de Antalya.

Dentro del proyecto, que se encuentra a poca distancia del mar y de las instalaciones sociales de İncekum, hay apartamentos de diseño contemporáneo. Las completas instalaciones y los magníficos servicios del proyecto incluyen sauna, hammam, spa, baño turco, gimnasio, recepción, cafetería, piscinas cubiertas y descubiertas, bar en la piscina, salones junto a la piscina, jacuzzi cubierto, parque acuático, aparcamiento, minigolf, hoguera, cine, sala de karaoke, zona de juegos infantil abierta y cerrada, restaurante a la carta, cancha de baloncesto, piscina y zona de juegos para animales, estanque decorativo, zona de estar, zona de barbacoa, jardín decorativo y playa privada.

Los apartamentos, diseñados dando prioridad a la comodidad y la abundancia de comodidades, ofrecen servicios adicionales como una estación de carga de vehículos eléctricos, 2 años de garantía de alquiler, servicio de traslado pagado, ama de llaves, servicio de transporte al mar, servicio de transporte al centro de la ciudad de Alanya, cámara, y servicios de seguridad 24/7, generador, mercado, consultorio médico, alquiler de coches, reconocimiento automático de matrículas. Las características técnicas en el interior de los apartamentos incluyen calefacción por suelo radiante, muebles lacados, cocina en isla en los apartamentos dúplex, ventanas de aluminio con aislamiento de PVC de dos pisos, aislamiento acústico y térmico, un cuarto de baño Hilton, y una altura de techo de 3 metros.


AYT-04000

Localización en el mapa

