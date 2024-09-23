  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Muratpasa
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya

Piso en edificio nuevo Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya

Muratpasa, Turquía
de
$317,852
;
38
Dejar una solicitud
ID: 27702
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Muratpasa
  • Ciudad
    Antalya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos Elegantes en un Complejo a Solo 200 m de la Playa en Kargıcak Alanya

Alanya es un distrito costero con altos estándares de vida, desarrollado en términos de bienes raíces, construcción, turismo y comercio. Kargıcak, ubicado al este de Alanya, es una zona en crecimiento conocida por su naturaleza, tranquilidad y demanda creciente. La región está compuesta principalmente por villas de lujo y complejos con amplias instalaciones.

Los apartamentos en venta en Alanya, Antalya están situados en un complejo a poca distancia de todas las comodidades. El complejo está a 200 m de la playa, 2.3 km del centro comercial, 10.6 km del hospital, 14 km del centro de la ciudad de Alanya y 25 km del Aeropuerto de Gazipaşa.

El proyecto en Kargıcak Alanya está construido en un terreno de 6,500 m² y consta de 3 bloques con un total de 100 apartamentos. El complejo incluye piscina al aire libre, piscina para niños, estacionamiento, sauna, gimnasio, área de juegos para niños, jardín paisajístico, pérgola, generador y sistema satelital central.

Los apartamentos, ofrecidos en varios diseños, serán entregados a los compradores con características como pisos, iluminación, pintura de paredes, baños y cocinas amuebladas, escaleras y barandillas de balcón.


AYT-04552

Localización en el mapa

Muratpasa, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Besiktas, Turquía
de
$1,64M
Complejo residencial
Alanya, Turquía
de
$227,047
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$291,311
Complejo residencial High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Konak, Turquía
de
$463,595
Barrio residencial Bodrum Residence
Didim, Turquía
de
$800,136
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Muratpasa, Turquía
de
$317,852
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Ready-to-move apartments from Istanbul's leading developer.
Complejo residencial Ready-to-move apartments from Istanbul's leading developer.
Complejo residencial Ready-to-move apartments from Istanbul's leading developer.
Complejo residencial Ready-to-move apartments from Istanbul's leading developer.
Complejo residencial Ready-to-move apartments from Istanbul's leading developer.
Mostrar todo Complejo residencial Ready-to-move apartments from Istanbul's leading developer.
Complejo residencial Ready-to-move apartments from Istanbul's leading developer.
Kartal, Turquía
de
$380,800
Opciones de acabado Con acabado
Contacte con nuestros especialistas para disponibilidad y precios de apartamentos.En los últimos años, la zona Kartal se ha vuelto cada vez más atractiva tanto para la inversión como para la vida.El complejo residencial está siendo construido sobre una superficie de 40.000 m2 y una superfici…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial LUXURY apartments surrounded by nature.
Complejo residencial LUXURY apartments surrounded by nature.
Complejo residencial LUXURY apartments surrounded by nature.
Complejo residencial LUXURY apartments surrounded by nature.
Complejo residencial LUXURY apartments surrounded by nature.
Mostrar todo Complejo residencial LUXURY apartments surrounded by nature.
Complejo residencial LUXURY apartments surrounded by nature.
Kuveyt Turk Bank Chekmekoy branch, Turquía
de
$403,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
El complejo residencial LUXURY CLASS está situado en una prestigiosa parte de Estambul en el lado asiático del Bosphorus en la zona de Cekmekoy, rodeado de bosque y naturaleza, ideal para la vida familiar y unas vacaciones relajantes.En el territorio del complejo de lujo, jardines, piscinas …
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Barrio residencial The Voyage Residence Avsallar
Barrio residencial The Voyage Residence Avsallar
Alanya, Turquía
de
$145,300
Año de construcción 2022
Un complejo residencial de la clase Luxury se encuentra en el pintoresco suburbio de Alanya, Avsallar. El edificio de siete pisos cubre un área de 2300 metros cuadrados, en total incluye 49 apartamentos de varios diseños. Los apartamentos están renovados, hay electrodomésticos integrados. Si…
Desarrollador
TURKREALT
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones