Complejo residencial Studios with dressing rooms at Sun Maria Beach - Erdemli | Mersin.

Estudio en el complejo Sun Maria Beach



Los vídeos de los apartamentos están disponibles bajo petición.

Este apartamento estudio de 46 metros cuadrados con armario empotrado está en la séptima planta.

Este moderno complejo residencial consta de un bloque de 10 pisos situado a 350 metros en el distrito de Erdemli.

Todos los apartamentos serán entregados llave en mano, con unidades de cocina integrada, baños totalmente equipados, puertas interiores, y más.

El distrito de Erdemli se está desarrollando rápidamente, añadiendo nuevos complejos y atrayendo cada vez más a los inversores. Cuenta con una amplia costa, parques y paseos cerca, y tiendas y supermercados están a poca distancia.

Fecha final: Q4 2025.

Infraestructura:

Piscina exterior

Toboganes de agua

Sauna

Hammam turco

Gym

Gazebos

Zona de barbacoa

Parque infantil

Aparcamiento

Generador de energía

Vigilancia de video 24/7

Seguridad 24/7

Paisajes

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.