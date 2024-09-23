  1. Realting.com
Complejo residencial Studios with dressing rooms at Sun Maria Beach - Erdemli | Mersin.

Erdemli, Turquía
$41,351
13
ID: 33252
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/2/26

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Erdemli

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Estudio en el complejo Sun Maria Beach

Los vídeos de los apartamentos están disponibles bajo petición.
Este apartamento estudio de 46 metros cuadrados con armario empotrado está en la séptima planta.

Este moderno complejo residencial consta de un bloque de 10 pisos situado a 350 metros en el distrito de Erdemli.

Todos los apartamentos serán entregados llave en mano, con unidades de cocina integrada, baños totalmente equipados, puertas interiores, y más.

El distrito de Erdemli se está desarrollando rápidamente, añadiendo nuevos complejos y atrayendo cada vez más a los inversores. Cuenta con una amplia costa, parques y paseos cerca, y tiendas y supermercados están a poca distancia.

Fecha final: Q4 2025.

Infraestructura:

  • Piscina exterior
  • Toboganes de agua
  • Sauna
  • Hammam turco
  • Gym
  • Gazebos
  • Zona de barbacoa
  • Parque infantil
  • Aparcamiento
  • Generador de energía
  • Vigilancia de video 24/7
  • Seguridad 24/7
  • Paisajes

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

Localización en el mapa

Erdemli, Turquía
