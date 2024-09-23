Piso en edificio nuevo Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya

Apartamentos Elegantes en un Complejo a Solo 200 m de la Playa en Kargıcak Alanya

Alanya es un distrito costero con altos estándares de vida, desarrollado en términos de bienes raíces, construcción, turismo y comercio. Kargıcak, ubicado al este de Alanya, es una zona en crecimiento conocida por su naturaleza, tranquilidad y demanda creciente. La región está compuesta principalmente por villas de lujo y complejos con amplias instalaciones.

Los apartamentos en venta en Alanya, Antalya están situados en un complejo a poca distancia de todas las comodidades. El complejo está a 200 m de la playa, 2.3 km del centro comercial, 10.6 km del hospital, 14 km del centro de la ciudad de Alanya y 25 km del Aeropuerto de Gazipaşa.

El proyecto en Kargıcak Alanya está construido en un terreno de 6,500 m² y consta de 3 bloques con un total de 100 apartamentos. El complejo incluye piscina al aire libre, piscina para niños, estacionamiento, sauna, gimnasio, área de juegos para niños, jardín paisajístico, pérgola, generador y sistema satelital central.

Los apartamentos, ofrecidos en varios diseños, serán entregados a los compradores con características como pisos, iluminación, pintura de paredes, baños y cocinas amuebladas, escaleras y barandillas de balcón.

AYT-04552