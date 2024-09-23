  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Alanya
  4. Complejo residencial Penthouse 3+1 LUXURY in the Yekta Trade Centre complex.

Complejo residencial Penthouse 3+1 LUXURY in the Yekta Trade Centre complex.

Mahmutlar, Turquía
de
$319,785
;
14
ID: 33360
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Mahmutlar

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Un ático de tres dormitorios (3+1) de 150 m2 está en venta en el complejo Yekta Trade Centre.

  • Vista mar
  • Amueblado y equipado
  • Calefacción individual

Su residencia de verano se encuentra a solo 400 metros del Mar Mediterráneo, pero toda la infraestructura desarrollada de la ciudad está a poca distancia: cafeterías, supermercados, bancos, panadería, parques infantiles y centros de servicio están situados en las plantas inferiores del complejo residencial.

Los apartamentos con diseños reflexivos, techos altos y ventanas panorámicas crearán una sensación de espacio y libertad!

Fecha final: 2022.

Servicios complejos:

  • Zona verde paisajística
  • Gran piscina al aire libre con toboganes y tumbonas
  • Piscina para niños
  • Zona de barbacoa
  • Zona de Recreación con refugio solar
  • Toilets y duchas
  • Ascensores y escaleras mecánicas para facilitar el acceso
  • Estacionamiento interior
  • Aparcamiento exterior

Área de spa:

  • Baño turco (Hamam)
  • Salón de vapor romano
  • sauna finlandesa
  • Salas de masaje
  • Piscina cubierta climatizada
  • Sala de sal
  • Ducha tropical
  • Sala de relajación

Zona de Recreación:

  • Ping-pong
  • Billares
  • Parque infantil
  • Oficina
  • Sala de juegos de computadora

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

Localización en el mapa

Mahmutlar, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
