Complejo residencial Penthouse 3+1 LUXURY in the Yekta Trade Centre complex.

Un ático de tres dormitorios (3+1) de 150 m2 está en venta en el complejo Yekta Trade Centre.
Su residencia de verano se encuentra a solo 400 metros del Mar Mediterráneo, pero toda la infraestructura desarrollada de la ciudad está a poca distancia: cafeterías, supermercados, bancos, panadería, parques infantiles y centros de servicio están situados en las plantas inferiores del complejo residencial.
Los apartamentos con diseños reflexivos, techos altos y ventanas panorámicas crearán una sensación de espacio y libertad!
Fecha final: 2022.
Servicios complejos:
Área de spa:
Zona de Recreación:
