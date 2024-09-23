Complejo residencial Penthouse 3+1 LUXURY in the Yekta Trade Centre complex.

Un ático de tres dormitorios (3+1) de 150 m2 está en venta en el complejo Yekta Trade Centre.

Vista mar

Amueblado y equipado

Calefacción individual

Su residencia de verano se encuentra a solo 400 metros del Mar Mediterráneo, pero toda la infraestructura desarrollada de la ciudad está a poca distancia: cafeterías, supermercados, bancos, panadería, parques infantiles y centros de servicio están situados en las plantas inferiores del complejo residencial.

Los apartamentos con diseños reflexivos, techos altos y ventanas panorámicas crearán una sensación de espacio y libertad!

Fecha final: 2022.

Servicios complejos:

Zona verde paisajística

Gran piscina al aire libre con toboganes y tumbonas

Piscina para niños

Zona de barbacoa

Zona de Recreación con refugio solar

Toilets y duchas

Ascensores y escaleras mecánicas para facilitar el acceso

Estacionamiento interior

Aparcamiento exterior

Área de spa:

Baño turco (Hamam)

Salón de vapor romano

sauna finlandesa

Salas de masaje

Piscina cubierta climatizada

Sala de sal

Ducha tropical

Sala de relajación

Zona de Recreación:

Ping-pong

Billares

Parque infantil

Oficina

Sala de juegos de computadora

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.