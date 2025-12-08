  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kepez
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Kepez, Turquía

Estambul
12
Antalya
86
Esmirna
14
Alanya
4
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Edificio de apartamentos Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya
Edificio de apartamentos Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya
Edificio de apartamentos Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya
Edificio de apartamentos Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya
Edificio de apartamentos Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya
Mostrar todo Edificio de apartamentos Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya
Edificio de apartamentos Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya
Kepez, Turquía
de
$325,035
Año de construcción 2023
Número de plantas 9
Pisos con Centros Comerciales y Cafeterías en Antalya, Kepez Los pisos de lujo se encuentran en Kepez, en el barrio de Gülveren. La región ha crecido rápidamente con sus proyectos de transformación urbana y ha atraído a inversores y compradores. Se ha convertido en un centro de atracción gra…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Kepez, Turquía
de
$402,009
El complejo residencial cuenta con 359 apartamentos (con 1, 2 y 3 dormitorios) y 51 locales comerciales (18 oficinas y 33 tiendas), piscinas cubiertas y exteriores para niños y adultos, sauna, centro de fitness y parque infantil al aire libre, aparcamiento. Frente a la entrada del complejo h…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Kepez, Turquía
de
$402,009
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas.La residencia cuenta con un aparcamiento interior, piscinas cubiertas y exteriores, un complejo deportivo, una sauna, un club infantil, un estudio de pilates, una piscina infantil, un café, seguridad alrededor de la hora, senderos para caminar, u…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
OneOne
Edificio de apartamentos Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya
Edificio de apartamentos Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya
Edificio de apartamentos Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya
Edificio de apartamentos Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya
Edificio de apartamentos Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya
Mostrar todo Edificio de apartamentos Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya
Edificio de apartamentos Pisos con vistas panorámicas en un proyecto en Antalya
Kepez, Turquía
de
$597,414
Año de construcción 2023
Número de plantas 9
Pisos con Centros Comerciales y Cafeterías en Antalya, Kepez Los pisos de lujo se encuentran en Kepez, en el barrio de Gülveren. La región ha crecido rápidamente con sus proyectos de transformación urbana y ha atraído a inversores y compradores. Se ha convertido en un centro de atracción gra…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial 1207 Antalya Prestige
Barrio residencial 1207 Antalya Prestige
Barrio residencial 1207 Antalya Prestige
Barrio residencial 1207 Antalya Prestige
Barrio residencial 1207 Antalya Prestige
Mostrar todo Barrio residencial 1207 Antalya Prestige
Barrio residencial 1207 Antalya Prestige
Kirisciler, Turquía
de
$110,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 11
Área 48 m²
1 objeto inmobiliario 1
¡VIVE UNA VIDA REAL! Se proporciona sin cuota de interés por un período de 20 meses! ¡Instalación inicial 50%! House – es el factor que afecta en gran medida la calidad de la vida humana. Descubra Antalya, con su magnífico clima mediterráneo, bellezas naturales y sitios del patrimonio hist…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.0
110,000
Agencia
Realty World Green Gayrimenkul
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir