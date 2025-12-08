  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Serik
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Serik, Turquía

Estambul
12
Antalya
86
Esmirna
14
Alanya
4
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Complejo residencial New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Complejo residencial New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Complejo residencial New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Complejo residencial New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Complejo residencial New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Serik, Turquía
de
$699,147
Ofrecemos una villa moderna y de calidad con piscina, jardín, aparcamiento, balcones y terraza.Terminación - mayo, 2023.Características de los planos La casa cuenta con 4 dormitorios, salón, cocina abierta, 4 baños, vestidor, sauna y baño turco, bodega.Instalaciones y equipos en la casa Puer…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Serik, Turquía
de
$497,420
Ofrecemos villas con plazas de aparcamiento, piscinas de 32 m2, jardines, terrazas.La residencia cuenta con un parque infantil y seguridad de vídeo alrededor de la hora.Características de los planos Planta baja: un hall de entrada, un salón, una cocina abierta, un baño.Primera planta: dos do…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir