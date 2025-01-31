Complejo residencial La Joya Beach Residences

La Joya Beach Residences es un proyecto residencial de lujo situado en Long Beach, Iskele, una de las zonas costeras más prestigiosas del norte de Chipre.

El nombre La Joya se traduce del español como “la joya”, reflejando perfectamente la esencia de este exclusivo desarrollo. Estas residencias de baja altura gozan de una ubicación privilegiada con acceso privado al Club de Playa La Joya, que ofrece un estilo de vida de estilo resort todo el año. Los residentes despiertan para serenos vistas a la piscina y disfrutar de un verdadero ambiente de vacaciones cada día.

📍 Prime Location

Long Beach es una zona costera en rápido desarrollo conocida por sus playas doradas y su fuerte potencial de inversión. Las residencias se encuentran a solo 500 metros del mar, lo que los hace ideales tanto para los ingresos vivos como para el alquiler.

Acerca del proyecto

La Joya Beach Residences es una colección limitada de sólo 74 residencias inteligentes de lujo, centradas en una piscina de diseño con un bar de piscina. El proyecto forma parte de un concepto más amplio que incluye un exclusivo club de playa con restaurantes premium, bares, instalaciones de spa y zonas de ocio. Con vistas al Mar Mediterráneo, el proyecto ofrece privacidad, elegancia y vida refinada.

Todos los propietarios reciben una membresía exclusiva a La Joya Beach Club, situado a solo 3 minutos en coche, con privilegios especiales y servicios de descuento.

Smart Home System

Cada residencia está equipada con un sistema de casa inteligente que permite a los residentes controlar la calefacción, el enfriamiento y la iluminación remotamente a través de dispositivos móviles, incluyendo:

inter-residence communication

puerta de vídeo para mejorar la seguridad

Amenities upscale

Sistema central de calefacción y refrigeración

Calefacción por suelo radiante en baños

Sistema central de satélites

Jacuzzi y cocina en terrazas áticos

Materiales y acabados de alta calidad

La Joya Beach Club

Los residentes gozan de acceso exclusivo a:

Signature restaurants (Turkish, Italian, Asian Fusion)

Seafront beach bar

Servicios de spa y masaje

Deportes acuáticos y voleibol playa

Eventos DJ en vivo y fiestas

Tipos de residencia

1+1 Loft (40 unidades)

Residencias Loft con acceso directo a la piscina

Superficie total cerrada: 78 m2

2+1 Ático (8 unidades)

Residencias con vistas al mar y jacuzzi privado

Superficie cerrada: 98 m2

Roof terrace: 74 m2

Superficie total de uso: 172 m2

Studio Penthouse (26 unidades)

Aticos estudio con terrazas privadas y jacuzzi