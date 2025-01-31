  1. Realting.com
  Chipre del Norte
  Iskele Belediyesi
  Complejo residencial La Joya Beach Residences

Complejo residencial La Joya Beach Residences

Trikomo, Chipre del Norte
de
$157,328
VAT
BTC
1.8713852
ETH
98.0873014
USDT
155 547.7559333
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
22
ID: 33316
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/2/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

La Joya Beach Residences es un proyecto residencial de lujo situado en Long Beach, Iskele, una de las zonas costeras más prestigiosas del norte de Chipre.

El nombre La Joya se traduce del español como “la joya”, reflejando perfectamente la esencia de este exclusivo desarrollo. Estas residencias de baja altura gozan de una ubicación privilegiada con acceso privado al Club de Playa La Joya, que ofrece un estilo de vida de estilo resort todo el año. Los residentes despiertan para serenos vistas a la piscina y disfrutar de un verdadero ambiente de vacaciones cada día.

📍 Prime Location
Long Beach es una zona costera en rápido desarrollo conocida por sus playas doradas y su fuerte potencial de inversión. Las residencias se encuentran a solo 500 metros del mar, lo que los hace ideales tanto para los ingresos vivos como para el alquiler.

-...

Acerca del proyecto

La Joya Beach Residences es una colección limitada de sólo 74 residencias inteligentes de lujo, centradas en una piscina de diseño con un bar de piscina. El proyecto forma parte de un concepto más amplio que incluye un exclusivo club de playa con restaurantes premium, bares, instalaciones de spa y zonas de ocio. Con vistas al Mar Mediterráneo, el proyecto ofrece privacidad, elegancia y vida refinada.

Todos los propietarios reciben una membresía exclusiva a La Joya Beach Club, situado a solo 3 minutos en coche, con privilegios especiales y servicios de descuento.

Smart Home System

Cada residencia está equipada con un sistema de casa inteligente que permite a los residentes controlar la calefacción, el enfriamiento y la iluminación remotamente a través de dispositivos móviles, incluyendo:

  • inter-residence communication

  • puerta de vídeo para mejorar la seguridad

Amenities upscale

  • Sistema central de calefacción y refrigeración

  • Calefacción por suelo radiante en baños

  • Sistema central de satélites

  • Jacuzzi y cocina en terrazas áticos

  • Materiales y acabados de alta calidad

La Joya Beach Club

Los residentes gozan de acceso exclusivo a:

  • Signature restaurants (Turkish, Italian, Asian Fusion)

  • Seafront beach bar

  • Servicios de spa y masaje

  • Deportes acuáticos y voleibol playa

  • Eventos DJ en vivo y fiestas

Tipos de residencia

1+1 Loft (40 unidades)

Residencias Loft con acceso directo a la piscina

  • Superficie total cerrada: 78 m2

2+1 Ático (8 unidades)

Residencias con vistas al mar y jacuzzi privado

  • Superficie cerrada: 98 m2

  • Roof terrace: 74 m2

  • Superficie total de uso: 172 m2

Studio Penthouse (26 unidades)

Aticos estudio con terrazas privadas y jacuzzi

  • Superficie cerrada: 52 m2

  • Roof terrace: 37 м2

  • Superficie total de uso: 89 м2

Localización en el mapa

Trikomo, Chipre del Norte

Pregunte lo que quiera
Volver a Dejar una solicitud
