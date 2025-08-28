  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Iskele Belediyesi
  4. Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.

Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.

Trikomo, Chipre del Norte
de
$114,792
BTC
1.3654275
ETH
71.5678937
USDT
113 493.0322459
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
7
Dejar una solicitud
ID: 27521
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Apartamento amueblado de un dormitorio (1+1) 60 m2 con terraza de 15 m2 en el complejo Park Residence.

Apartamentos de dos habitaciones a 250 metros de la playa de arena. "Long Beach" es una costa con hermosas playas de arena, cerca de la ciudad de Iskele y no lejos de Famagusta.

En este proyecto, todo se hizo para su comodidad. El complejo cuenta con piscina comunitaria, zonas de parques, zonas de recreación, restaurante, cafetería, tienda, entretenimiento infantil, centro médico, etc.

Características principales:

  • Espaciosa sala de estar
  • Baño completo
  • Cocina con armarios empotrados
  • Dormitorio con armario empotrado
  • Calentador de agua eléctrico
  • Doble acristalamiento
  • Azulejos de cerámica en el suelo y en los baños
  • Aparcamiento separado
  • Landscaping
  • Piscina comunitaria interior y exterior
  • Parque infantil
  • Gimnasio
  • Restaurante

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!

Localización en el mapa

Trikomo, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Papillon Villas *
Lapithos, Chipre del Norte
de
$531,946
Barrio residencial The Residence
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$189,917
Barrio residencial The Horizon *
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$563,609
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$303,111
Barrio residencial BELLAPAIS VILLAS
Kazafani, Chipre del Norte
de
$1,01M
Está viendo
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$114,792
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial La Plage
Barrio residencial La Plage
Barrio residencial La Plage
Barrio residencial La Plage
Barrio residencial La Plage
Barrio residencial La Plage
Kazafani, Chipre del Norte
de
$811,724
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Deja Blue Eco-Wellness
Barrio residencial Deja Blue Eco-Wellness
Barrio residencial Deja Blue Eco-Wellness
Barrio residencial Deja Blue Eco-Wellness
Barrio residencial Deja Blue Eco-Wellness
Barrio residencial Deja Blue Eco-Wellness
Akanthou, Chipre del Norte
de
$1,08M
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Natulux
Barrio residencial Natulux
Barrio residencial Natulux
Barrio residencial Natulux
Barrio residencial Natulux
Barrio residencial Natulux
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$240,642
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir