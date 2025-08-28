Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.

Apartamento amueblado de un dormitorio (1+1) 60 m2 con terraza de 15 m2 en el complejo Park Residence.

Apartamentos de dos habitaciones a 250 metros de la playa de arena. "Long Beach" es una costa con hermosas playas de arena, cerca de la ciudad de Iskele y no lejos de Famagusta.

En este proyecto, todo se hizo para su comodidad. El complejo cuenta con piscina comunitaria, zonas de parques, zonas de recreación, restaurante, cafetería, tienda, entretenimiento infantil, centro médico, etc.

Características principales:

Espaciosa sala de estar

Baño completo

Cocina con armarios empotrados

Dormitorio con armario empotrado

Calentador de agua eléctrico

Doble acristalamiento

Azulejos de cerámica en el suelo y en los baños

Aparcamiento separado

Landscaping

Piscina comunitaria interior y exterior

Parque infantil

Gimnasio

Restaurante

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!