Complejo residencial Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.

Vokolida, Chipre del Norte
$193,991
2.3074858
120.9451938
191 796.0146128
13
ID: 27507
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/8/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Pueblo
    Vokolida

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Apartamento de dos dormitorios 87 m2 - complejo a 100 metros de su propia playa de arena en el complejo 5 * SPA Playa Thalassa.

El complejo se encuentra en la principal zona turística del norte de Chipre. La región de Bafra se está desarrollando rápidamente como una importante región turística. El complejo SPA está situado directamente en la orilla del mar.

El complejo incluye piscinas, restaurantes, SPA y baño turco, una enorme laguna, playa de mar y bar de playa, aparcamiento subterráneo y mucho más. Todos los edificios tienen ascensores.

Una gran selección de diferentes apartamentos en este complejo!

Características principales:

  • Gran terraza privada
  • Cocina totalmente amueblada
  • Gran salón
  • Armarios empotrados en dormitorios
  • Azulejos de piso de alta calidad
  • Cuartos de baño y cocina
  • Ventanas y puertas dobles acristaladas
  • Todos los apartamentos tienen vistas al mar

Infraestructura:

  • Acuario con una enorme piscina comunitaria
  • Playa privada con deportes acuáticos
  • Parque infantil
  • Laguna con deportes acuáticos
  • Spa
  • Gym
  • Baño turco
  • Salón de masajes
  • Sauna
  • Restaurante / Bar de playa
  • Management Company
  • Estructuras comerciales

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!

Localización en el mapa

Vokolida, Chipre del Norte

Realting.com
