Complejo residencial Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.

Apartamento de dos dormitorios 87 m2 - complejo a 100 metros de su propia playa de arena en el complejo 5 * SPA Playa Thalassa.
El complejo se encuentra en la principal zona turística del norte de Chipre. La región de Bafra se está desarrollando rápidamente como una importante región turística. El complejo SPA está situado directamente en la orilla del mar.
El complejo incluye piscinas, restaurantes, SPA y baño turco, una enorme laguna, playa de mar y bar de playa, aparcamiento subterráneo y mucho más. Todos los edificios tienen ascensores.
Una gran selección de diferentes apartamentos en este complejo!
Características principales:
Infraestructura:
Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!