Complejo residencial Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.

Apartamento de dos dormitorios 87 m2 - complejo a 100 metros de su propia playa de arena en el complejo 5 * SPA Playa Thalassa.

El complejo se encuentra en la principal zona turística del norte de Chipre. La región de Bafra se está desarrollando rápidamente como una importante región turística. El complejo SPA está situado directamente en la orilla del mar.

El complejo incluye piscinas, restaurantes, SPA y baño turco, una enorme laguna, playa de mar y bar de playa, aparcamiento subterráneo y mucho más. Todos los edificios tienen ascensores.

Una gran selección de diferentes apartamentos en este complejo!

Características principales:

Gran terraza privada

Cocina totalmente amueblada

Gran salón

Armarios empotrados en dormitorios

Azulejos de piso de alta calidad

Cuartos de baño y cocina

Ventanas y puertas dobles acristaladas

Todos los apartamentos tienen vistas al mar

Infraestructura:

Acuario con una enorme piscina comunitaria

Playa privada con deportes acuáticos

Parque infantil

Laguna con deportes acuáticos

Spa

Gym

Baño turco

Salón de masajes

Sauna

Restaurante / Bar de playa

Management Company

Estructuras comerciales

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!