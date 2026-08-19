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Дуплексы в Трабзоне, Турция

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3 объекта найдено
Дуплекс 7 комнат в Акчаабат, Турция
Дуплекс 7 комнат
Акчаабат, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 17/17
Просторная двухуровневая квартира в проекте Panorama 61 в Трабзоне, Акчаабат Этот элегантный…
$355,336
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Дуплекс 7 комнат в Osmanbaba, Турция
Дуплекс 7 комнат
Osmanbaba, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 8/8
Двухуровневая квартира в жилом комплексе в Трабзоне, Акчаабат, Сёгютлю Двухуровневая квартир…
$355,336
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Дуплекс 7 комнат в Ортахисар, Турция
Дуплекс 7 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 8
Квартиры с террасами в спокойном и комфортном районе Трабзона Ялынджак Квартиры расположены …
$413,494
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Параметры недвижимости в Трабзоне, Турция

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