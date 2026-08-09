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Дуплексы в Ориуэле, Испания

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4 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни в Ориуэла, Испания
Дуплекс 3 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Откройте для себя этот впечатляющий, недавно отремонтированный дуплекс, сочетающий в себе со…
$227,871
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Дуплекс 5 комнат в Ориуэла, Испания
Дуплекс 5 комнат
Ориуэла, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Punta Prima. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 5 …
$319,218
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Дуплекс 5 комнат в Ориуэла, Испания
Дуплекс 5 комнат
Ориуэла, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Двухуровневая квартира с 3 спальнями в средиземноморском стиле в комплексе с общим бассейном…
$218,855
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LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 4 комнаты в Ориуэла, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Предлагаем вашему вниманию этот прекрасный двухквартирный дом/дуплекс в популярном районе Ви…
$284,394
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