Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Orihuela
  5. Дуплексы

Дуплексы в Orihuela, Испания

Дуплекс В архив
Очистить
7 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Дуплекс 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Cabo Roig. Общая площадь 70.00 м2, дуплекс 2004 г…
€215,000
Дуплекс 2 спальни в Cabo Roig, Испания
Дуплекс 2 спальни
Cabo Roig, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Las Filipinas. Общая площадь 90.00 м2, состоит из…
€129,000
Дуплекс 4 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Дуплекс 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 292 м²
Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Campoamor. Общая площадь 291.80 м2, участок 460 м…
€895,000
Дуплекс 3 спальни в Playa Flamenca I, Испания
Дуплекс 3 спальни
Playa Flamenca I, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Мы рады представить этот фантастический четырехуровневый комплекс в Вилламартин.  Вилла…
€194,900
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с двором в Dehesa de Campoamor, Испания
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с двором
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Таунхаус в резиденции Sal y Mar IV в Ла Зения, в дистанции четырехсот метров от пляжа. Жи…
€160,000
Дуплекс 2 спальни в La Zenia, Испания
Дуплекс 2 спальни
La Zenia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Дуплекс с очень хорошей ориентацией и расположенный в Ла Флориде, в непосредственной близост…
€79,900
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с лифтом, с гаражом в Villa Martin, Испания
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с лифтом, с гаражом
Villa Martin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 96 m2.Terrace: 18 m2, solarium: 42 m2.New Build.There is commun…
€259,000
Realting.com
Перейти