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Дуплексы в Марине-Альте, Испания

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5 объектов найдено
Дуплекс в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дуплекс
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 109 м²
Мы представляем Montecala Gardens, квартиры в зданиях всего из 5 домов, строительство которы…
$498,849
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Inmobiliaria Casamayor
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Дуплекс 4 комнаты в Xabia Javea, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Xabia Javea, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Познакомьтесь с UNIC от AEDAS, эксклюзивным жилым комплексом в одном из самых престижных рай…
$883,381
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Дуплекс 3 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дуплекс 3 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
Квартиры с видом на море в Бенитачеле, Аликанте, Коста-Бланка Просторные квартиры находятся …
$528,123
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Дуплекс 5 комнат в Xabia Javea, Испания
Дуплекс 5 комнат
Xabia Javea, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Двухуровневая квартира на первой линии пляжа Пониенте, Бенидорм.Совершенно новый. Расположен…
$1,82 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Дуплекс 4 комнаты в Кальпе, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя этот фантастический дуплекс в эксклюзивной закрытой жилой зоне в Кассанова…
$363,330
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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