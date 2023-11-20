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Дуплексы в Альмерия, Испания

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Pulpi, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 5
Просторная недвижимость для гольфа с захватывающими дух видами в Мар-де-Пульпи Откройте для …
€288,000
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Параметры недвижимости в Альмерия, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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