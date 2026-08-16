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Дуплексы в Гуардамаре, Испания

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3 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2
Отличный дуплекс пентхаус в закрытом сообществе с бассейном. Он имеет 3 спальни, 2 ванные ко…
$168,094
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Дуплекс 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4
Гуардамар дель Сегура Дуплекс Пентхаус, имеет три спальни, 3 ванные комнаты и гараж, недалек…
$204,966
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Дуплекс 4 комнаты в Гуардамар, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся дуплекс в Гуардамаре в районе Los secanos, располагается на 1 этаже. Общая площадь…
$323,861
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