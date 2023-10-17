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Дуплексы в Гуардамар, Испания

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6 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 11/11
Квартиры с Видом на Море в Уникальном Месте в Гуардамар-дель-Сегура Апартаменты находятся в …
€298,000
Дуплекс 3 спальни в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 1
Продаётся дуплекс в Гуардамаре в районе Los secanos, располагается на 1 этаже. Общая площадь…
€279,000
Дуплекс 3 спальни в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе El chaparral. Общая площадь 83.00 м2, дуплекс 1988 г…
€94,260
Дуплекс 3 спальни в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2
Отличный дуплекс пентхаус в закрытом сообществе с бассейном. Он имеет 3 спальни, 2 ванные ко…
€155,000
Дуплекс 3 спальни в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4
Гуардамар дель Сегура Дуплекс Пентхаус, имеет три спальни, 3 ванные комнаты и гараж, недалек…
€189,000
Дуплекс 3 спальни с Spalni, с патио в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни с Spalni, с патио
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 1
Development of 22 houses with three floors more basement (from 37.50m2 to 66.70m2) in Guarda…
€279,000
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