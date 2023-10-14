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Дуплексы в Марбелья, Испания

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7 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 5
Современные Апартаменты с 2, 3 и 4 Спальнями в Марбелье Этот жилой проект расположен в одном…
€890,000
Дуплекс 3 спальни в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отель Gazania 31 расположен на эксклюзивном 5-звездочном курорте Пуэнте Романо в самом сердц…
€6,50 млн
Дуплекс 3 спальни в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой дуплексный пентхаус рядом с полем для гольфа Río Real, тихий жилой район недалеко от…
€488,000
Дуплекс 2 спальни в Марбелья, Испания
Дуплекс 2 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Duplex apartment for sale on the second line of the beach, located in an exceptional urbaniz…
€520,000
Дуплекс 2 спальни в Марбелья, Испания
Дуплекс 2 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Wonderful apartment located on the second line of the beach.Very bright for its orientation …
€512,000
Дуплекс 4 спальни в Марбелья, Испания
Дуплекс 4 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Contemporary duplex apartment located in the heart of Marbella’s famed Golden Mile. The apar…
€2,35 млн
Дуплекс 3 спальни с Spalni в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни с Spalni
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
EPIC Marbella is divided into 3 phases from which 56 residences are designed by the prestigi…
€3,10 млн

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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