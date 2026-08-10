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Дуплексы в Марбелье, Испания

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Сан-Педро-Алькантара
8
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26 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дуплекс 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Новый проект в Марбелье, современный частный жилой комплекс, расположенный в самом сердце До…
$957,103
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Дуплекс 3 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Уникальные квартиры и пентхаусы в Нуэва Андалусии, Марбелья Этот эксклюзивный жилой комплекс…
$2,23 млн
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Дуплекс 3 спальни в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очаровательный дуплекс на продажу на престижной Золотой Миле. Этот просторный и светлый дом …
$835,360
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TekceTekce
Дуплекс 4 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 5
Стильные квартиры в Марбелье рядом со всей инфраструктурой Эти стильные квартиры расположены…
$1,03 млн
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Дуплекс 3 спальни в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
EPIC Марбелья разделена на 3 этапа, из которых 56 резиденций спроектированы престижным FENDI…
$3,59 млн
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Дуплекс 5 комнат в Марбелья, Испания
Дуплекс 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 199 м²
Количество этажей 3
Уникальные квартиры и пентхаусы в Нуэва Андалусии, Марбелья Этот эксклюзивный жилой комплекс…
$2,87 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Уникальные квартиры и пентхаусы в Нуэва Андалусии, Марбелья Этот эксклюзивный жилой комплекс…
$1,98 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в престижном Aloha Royal of Nueva Andalucía, Марбелья, этот изысканный дуплекс…
$871,433
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Дуплекс 4 комнаты в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Представьте себя в потрясающей двухуровневой квартире-дуплексе в Нуэва-Андалусии, Марбелья. …
$684,868
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Дуплекс 5 комнат в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дуплекс 5 комнат
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя дом своей мечты в этом великолепном дуплексе, расположенном в престижной у…
$1,04 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Ricmar, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Ricmar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Великолепный пентхаус, расположенный рядом с престижным полем для гольфа Santa Maria, предла…
$521,698
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Дуплекс 3 комнаты в Ricmar, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Ricmar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Хорошая отремонтированная квартира на верхнем этаже на берегу моря в Лас Чапас/Эльросарио Эт…
$579,236
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Дуплекс 4 комнаты в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Представляем уникальную возможность приобрести потрясающий двухуровневый пентхаус с тремя сп…
$1,74 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя этот впечатляющий двухуровневый пентхаус, расположенный в престижном жилом…
$668,099
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Дуплекс 3 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современный дуплекс с двумя спальнями и двумя ванными комнатами. Современный дизайн и аванга…
$917,027
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Дуплекс 4 комнаты в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Наслаждайтесь послеобеденными видами с потрясающим видом на море. Жилой комплекс расположен…
$695,985
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Дуплекс 3 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот изысканный дуплекс-пентхаус идеально сочетает в себе роскошь и удобство: на нижнем уров…
$539,769
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Дуплекс 3 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя свой прибрежный уголок в этой исключительной квартире, расположенной в жив…
$528,741
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Дуплекс 4 комнаты в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Исключительный дуплексный пентхаус: непревзойденная роскошь с высоким потенциалом дохода от …
$917,910
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Дуплекс 4 комнаты в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в этот стильный двухуровневый пентхаус, который был полностью отремонтирова…
$806,751
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Дуплекс 4 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Уникальный жилой проект, расположенный на пляже в Лас-Чапас (Марбелья), который будет постро…
$3,42 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Rio Real, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Rio Real, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в этот элегантный двухуровневый пентхаус, расположенный в востребованном ра…
$637,275
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Дуплекс 4 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Захватывающий проект удивительных квартир, дуплексов и пентхаусов для того, чтобы вы могли н…
$1,03 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Отличная возможность приобрести пентхаус в престижной урбанизации Club Sierra, идеально подх…
$568,789
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Дуплекс 4 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивый дуплекс-пентхаус с солнечной террасой, всего в минуте от площади Пласа-де-лос-Наран…
$580,397
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Дуплекс 3 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, с очень большой солнечной террасой, выходящей …
$545,573
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Параметры недвижимости в Марбелье, Испания

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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