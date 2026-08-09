Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Пилар-де-ла-Орадада
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Пилар-де-ла-Орадада, Испания

;
Дуплекс Удалить
Очистить
9 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Стильные квартиры с 3 спальнями рядом с пляжем в Пилар-де-ла-Орадада Элегантные квартиры нах…
$573,065
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Фантастический дуплекс на верхнем этаже с частной террасой на крыше, бассейнами для взрослых…
$399,803
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Дуплекс 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Привлекательный дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше и общим бассейном, расп…
$287,102
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 3 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Угловая квартира в Торре-де-ла-Орадада, расположенная в 700 м от моря. 3 спальни,  2 ван…
$567,343
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Двухуровневый дом на первом этаже с большим садом, террасой и общим бассейном в тихом районе…
$248,207
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Дуплекс 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями, собственными бассейнами и террасами в Пилар-де-ла-Орадада Пилар-…
$751,883
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Элегантные дома с 2 и 3 спальнями в Торре-де-ла-Орадада рядом с пляжем и всей инфраструктуро…
$529,315
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Живите средиземноморской мечтой в Bella Salina – Коллекция дуплетов всего в 100 метрах от пл…
$603,496
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Комплекс из 3 таунхаусов в Торре де ла Орадада в 400 метрах от пляжа, с 3 спальнями, 2 ванны…
$568,673
Оставить заявку
Realting.com
Перейти