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Дуплексы в Алаканти, Испания

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Аликанте
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3 объекта найдено
Дуплекс в Аликанте, Испания
Дуплекс
Аликанте, Испания
Площадь 212 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам этот эксклюзивный дуплекс для продажи с видом на мор…
$895,642
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Дуплекс 2 комнаты в Аликанте, Испания
Дуплекс 2 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Квартиры в стиле лофт с 1 спальней, бассейном и террасой в Беналуа, Аликанте Район Беналуа в…
$337,782
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Дуплекс 3 комнаты в Аликанте, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Квартиры в стиле лофт с 1 спальней, бассейном и террасой в Беналуа, Аликанте Район Беналуа в…
$372,725
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