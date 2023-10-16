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Дуплексы в Алаканти, Испания

Аликанте
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4 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
Двухуровневая Квартира в Центре Аликанте Рядом с Пляжем Квартира расположена в историческом …
€340,000
Дуплекс 2 спальни в Аликанте, Испания
Дуплекс 2 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4
€47,000
Дуплекс 3 спальни в Аликанте, Испания
Дуплекс 3 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 4
Двухуровневая квартира на продажу в Аликанте, в районе Вирхен-дель-Ремедио. Общая площадь кв…
€49,900
Дуплекс 3 спальни в el Campello, Испания
Дуплекс 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Дуплекс в Эль Кампельо ID D12240
€130,000

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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