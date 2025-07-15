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Дуплексы в Валенсии, Испания

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66 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
🇷🇺 Proa Tower | Элегантность, роскошь и виды на море на Коста-БланкеДобро пожаловать в Proa …
$1,52 млн
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Дуплекс 3 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Посмотрите, какие виды мы приготовили для вас в этом красивом пентхаусе в цвете Seascape Blu…
$466,443
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Дуплекс 3 спальни в Santa Pola, Испания
Дуплекс 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Красивый дом в Гран Алакант - MAS117273 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковра: 87 m2.Pl…
$280,950
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TekceTekce
Дуплекс 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
CAMPORROSSO VILLAGE в Бенидорме приглашает вас насладиться великолепными видами на море, гор…
$617,479
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Дуплекс 5 комнат в Валенсия, Испания
Дуплекс 5 комнат
Валенсия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся дуплекс в Valencia в районе Sant Francesc, располагается на 5 этаже. Общая площадь…
$992,169
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Дуплекс 4 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Квартиры разных планировок в Пилар-де-ла-Орадада Расположенные в Пилар-де-ла-Орадада, одном …
$384,248
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Дуплекс 3 спальни в Orihuela, Испания
Дуплекс 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Элитные апартаменты в Los Dolses - MN116144 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая зона: 108 …
$412,205
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Дуплекс 2 спальни в Benijofar, Испания
Дуплекс 2 спальни
Benijofar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Новый Duplex с видом на озеро в Сьюдад Кесада - ER114267 2 спальни, 3 ванные комнаты. Ковров…
$316,302
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Дуплекс 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Дуплекс-пентхаус с потрясающим видом на море в эксклюзивном комплексе в ФинестратеДуплекс-пе…
$612,810
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Дуплекс 2 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Дуплекс 2 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на поле для гольфа, общим бассейном и садом в Монфорте-дель-Сид, Аликанте Э…
$481,997
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Дуплекс 5 комнат в Xabia Javea, Испания
Дуплекс 5 комнат
Xabia Javea, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Двухуровневая квартира на первой линии пляжа Пониенте, Бенидорм.Совершенно новый. Расположен…
$1,93 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Дуплекс 2 спальни в Santa Pola, Испания
Дуплекс 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Дуплекс в Гран Алакант, 2 спальни, 98 м2 - NR117366 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая пл…
$374,239
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Дуплекс 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Роскошный пентхаус в Пунта Прима, 3 спальни - TRI114791 3 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
$417,629
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Дуплекс 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ДУПЛЕКС В КАМЕННОЙ ДОЛИНЕ КАМПОРРОССОЭтот великолепный дуплекс для продажи расположен в прес…
$595,301
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Дуплекс 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Квартиры с 3 спальнями по выгодной цене в Монфорте-дель-Сид, рядом с полем для гольфа Кварти…
$305,019
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Дуплекс 3 спальни в Orihuela, Испания
Дуплекс 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Роскошные апартаменты в Лос-Дольсес, к клубам для гольфа 3000 м - MN6815 3 спальни, 2 ванные…
$412,205
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Дуплекс 2 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты DUPLEX CAMPORROSSO VILLAGE FINESTRAT с балконом с видом на море и горы, а также …
$450,171
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Дуплекс 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Двухэтажная квартира с просторной террасой. Первый этаж состоит из уютной гостиной с кухн…
$274,639
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Дуплекс 3 спальни в Dolores, Испания
Дуплекс 3 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 116 m2.Plot size: 178 m2.Terrace: 14 m2.Private pool: 16 m2.New…
$290,973
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Дуплекс 3 спальни в Santa Pola, Испания
Дуплекс 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Роскошный класс Duplex в Санта-Поле - GMA119014 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая зона: …
$195,255
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Дуплекс 3 спальни в Urbanizacion Lo Pepin, Испания
Дуплекс 3 спальни
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Дуплекс в Сьюдад Кесада, Испания - ER7098 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая площадь: 151…
$360,137
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Дуплекс 6 комнат в Бенидорм, Испания
Дуплекс 6 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 2/3
Роскошные квартиры рядом с пляжем в Бенидорме, Аликанте, Коста-Бланка Эти изысканные квартир…
$1,81 млн
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Дуплекс 3 спальни в Orihuela, Испания
Дуплекс 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 96 m2.Terrace: 18 m2, solarium: 42 m2.New Build.There is commun…
$280,156
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Дуплекс 3 спальни в Santa Pola, Испания
Дуплекс 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Современный новый дуплекс в Санта-Поле, Испания - GMA119012 3 спальни, 3 ванные комнаты. Пло…
$195,255
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Дуплекс 5 спален в Urbanizacion Lo Pepin, Испания
Дуплекс 5 спален
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 218 м²
Люксовый класс Duplex в Сьюдад Кесада, 5 спален - ER114400 5 спален, 5 ванных комнат. Ковров…
$494,104
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Дуплекс 3 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дуплекс 3 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
Квартиры с видом на море в Бенитачеле, Аликанте, Коста-Бланка Просторные квартиры находятся …
$540,376
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Дуплекс 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4
Гуардамар дель Сегура Дуплекс Пентхаус, имеет три спальни, 3 ванные комнаты и гараж, недалек…
$204,966
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Дуплекс 4 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Комплекс из 3 таунхаусов в Торре де ла Орадада в 400 метрах от пляжа, с 3 спальнями, 2 ванны…
$571,839
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Дуплекс 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
VIP класс пентхаус в Пунта Прима, 3 спальни, площадь 90 м2 - TRI117466 3 спальни, 2 ванные к…
$439,324
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Дуплекс 3 спальни в Santa Pola, Испания
Дуплекс 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Новый дом в Гран Алакант, Испания - MAS117269 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковров: 8…
$260,340
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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

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