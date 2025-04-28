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Дуплексы в Виналопо-Митхе, Испания

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4 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Квартиры с 3 спальнями по выгодной цене в Монфорте-дель-Сид, рядом с полем для гольфа Кварти…
$279,464
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Дуплекс 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Дуплекс 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Дома с 3 спальнями, 2 ванными комнатами и туалетом, с большими террасами и общими садами, об…
$281,006
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Дуплекс 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя этот впечатляющий дом-дуплекс в очаровательном городке Монфорт-де-сид на т…
$357,567
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
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Дуплекс 2 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Дуплекс 2 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на поле для гольфа, общим бассейном и садом в Монфорте-дель-Сид, Аликанте Э…
$462,080
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