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Дуплексы с гаражом в Испании

Марбелья
21
Бенидорм
4
Малага
3
Валенсия
67
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6 объектов найдено
Дуплекс 7 комнат в Serra Brava, Испания
Дуплекс 7 комнат
Serra Brava, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ И ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Добро пожал…
$561,738
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Дуплекс 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Дуплекс 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Новая вилла в Los Alcázares, 3 спальни, 88 м2 - SGN8678 3 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
$151,811
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Дуплекс в Аликанте, Испания
Дуплекс
Аликанте, Испания
Площадь 97 м²
На эксклюзивной распродаже дуплексный дом в Лусеросе, занимающий пятый и шестой этажи, состо…
$606,931
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Дуплекс в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дуплекс
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 109 м²
Мы представляем Montecala Gardens, квартиры в зданиях всего из 5 домов, строительство которы…
$498,849
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Дуплекс 3 спальни в Orihuela, Испания
Дуплекс 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 96 m2.Terrace: 18 m2, solarium: 42 m2.New Build.There is commun…
$280,156
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Дуплекс 3 спальни в Dolores, Испания
Дуплекс 3 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 116 m2.Plot size: 178 m2.Terrace: 14 m2.Private pool: 16 m2.New…
$290,973
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Параметры недвижимости в Испании

с садом
с террасой
с видом на горы
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с бассейном
с видом на озеро
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Недорогая
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