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Дуплексы с видом на море в Испании

Валенсия
79
Андалусия
33
Вега-Баха-дель-Сегура
28
Канарские острова
18
Марина-Баха
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Торревьеха
12
Arona
9
Adeje
7
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31 объект найдено
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€560,000
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benalmadena, Испания
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 6
Недвижимость с Панорамным Видом на Море и Просторными Террасами в Беналмадене Этот архитекту…
€932,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benalmadena, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 101 м²
Количество этажей 6
Недвижимость с Панорамным Видом на Море и Просторными Террасами в Беналмадене Этот архитекту…
€1,23 млн
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Малага, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Малага, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Этаж 2/3
Эксклюзивные Квартиры с Панорамным Видом на Море в Малаге. Квартиры с панорамным видом на мо…
€1,56 млн
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Роскошные Апартаменты в Жилом Комплексе в Михас-Коста Апартаменты с великолепным видом на мо…
€963,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Системой «Умный Дом» и Энергосберегающим Оборудованием в Бенальмадене Квартиры с …
€969,000
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом в Benalmadena, Испания
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Benalmadena, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 6/10
Южный Двухэтажный Пентхаус с Мебелью в Самом Сердце Коста-дель-Соль в Бенальмадене Двухуровн…
€463,000
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Estepona, Испания
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Estepona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 6
Квартиры у Моря в Эксклюзивном Комплексе в Эстепоне Апартаменты на берегу моря расположены в…
€1,82 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 5
Квартиры Под Ключ с Видом на Море в Санта-Пола, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Поле, К…
€285,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Современные Благоустроенные Квартиры в Идеальном Месте на Коста-дель-Соль Апартаменты распол…
€2,40 млн
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Панорамным Видом в Михасе в Комплексе Курортного Типа Жилой комплекс располож…
€515,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 2/3
Роскошные Квартиры у Моря в Бенидорме, Аликанте, с Бассейнами Новые квартиры расположены нед…
€1,65 млн
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Малага, Испания
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Малага, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Этаж 2/3
Роскошный Дуплекс на Отреставрированной Исторической Вилле в Центре Малаги Очаровательный го…
€2,99 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Torre del Mar, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Torre del Mar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 89 м²
Этаж 6/5
Залитые Солнцем Квартиры в Комплексе рядом с пляжем в Торре дель Мар Шикарная недвижимость н…
€450,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benalmadena, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benalmadena, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 6
Недвижимость с Видом на Море в Уникальном Месте в Бенальмадене Бенальмадена – один из самых …
€780,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€890,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 3
Новые Квартиры с Просторными Террасами в Михасе, у Поля для Гольфа Жилой комплекс расположен…
€509,000
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 3
Новые Квартиры с Просторными Террасами в Михасе, у Поля для Гольфа Жилой комплекс расположен…
€385,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
Двухуровневая Квартира в Центре Аликанте Рядом с Пляжем Квартира расположена в историческом …
€340,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 11/11
Квартиры с Видом на Море в Уникальном Месте в Гуардамар-дель-Сегура Апартаменты находятся в …
€298,000
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с гаражом, с охраной в Granadilla de Abona, Испания
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с гаражом, с охраной
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Дуплекс в современном жилом комплексе на первой линии Los Martines в районе Эль Медано. Райо…
€420,000
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с охраной в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с охраной
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Продается дуплекс апартамент в комплексе Санта-Ана в районе Коста-дель-Силенсио. Здесь прият…
€250,000
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Продается дуплекс в Парк Сантьяго II. Плая де Лас Америкас — столица туризма на Тенерифе, им…
€365,000
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря в Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный Duplex в La Manga, Коста Калида, Испания - GRI119776 2 спальни, 2 ванные комнаты. …
€231,695
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря в Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Люксовый класс Duplex в La Manga, Коста Калида, Испания - GRI119775 2 спальни, 2 ванные комн…
€248,195
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с видом на море, у моря в Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с видом на море, у моря
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Люкс класса Duplex в Ла Манга, площадь 100 м2 - GRI119774 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
€280,450
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря в Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современный Duplex в Ла Манга, Коста Калида - GRI119773 2 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
€220,616
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Провинция Аликанте, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Дуплекс в Гран Алакант, 2 спальни, 98 м2 - NR117366 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая пл…
€345,000
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бытовой техникой в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бытовой техникой
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Роскошный дуплекс в Guardamar del Segura, Коста Бланка, Испания - AT115149 3 спальни, 3 ванн…
€244,675
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бытовой техникой в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бытовой техникой
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 105 m2.Terrace: 22 m2.New Build.There is communal pool, underg…
€238,075

Параметры недвижимости в Испании

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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