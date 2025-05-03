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Дуплексы с садом в Испании

Марбелья
21
Бенидорм
4
Малага
3
Валенсия
67
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8 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Дуплекс 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Новая вилла в Los Alcázares, 3 спальни, 88 м2 - SGN8678 3 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
$151,811
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Дуплекс 2 спальни в Эстепона, Испания
Дуплекс 2 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Two -level for sale on the second floor with a sea view in private urbanization, with a terr…
$195,255
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Дуплекс 3 спальни в Эстепона, Испания
Дуплекс 3 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Fantastic two -level in one of the best districts of Estepona because of the proximity of th…
$287,459
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Дуплекс 3 спальни в Orihuela, Испания
Дуплекс 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Роскошные апартаменты в Лос-Дольсес, к клубам для гольфа 3000 м - MN6815 3 спальни, 2 ванные…
$412,205
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Дуплекс в Аликанте, Испания
Дуплекс
Аликанте, Испания
Площадь 97 м²
На эксклюзивной распродаже дуплексный дом в Лусеросе, занимающий пятый и шестой этажи, состо…
$606,931
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Дуплекс в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дуплекс
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 109 м²
Мы представляем Montecala Gardens, квартиры в зданиях всего из 5 домов, строительство которы…
$498,849
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Дуплекс 5 спален в Miraverde, Испания
Дуплекс 5 спален
Miraverde, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Бунгало в комплексе Tegueste, San Eugenio Bajo. Гостиная, 4 спальни, 3 ванные комнаты, отдел…
$482,212
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Дуплекс 2 спальни в Casares, Испания
Дуплекс 2 спальни
Casares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Two -level for sale with a private garden in a very good area of ​​Casares Costa, in urbaniz…
$189,831
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