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Дуплексы в Эстепоне, Испания

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26 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в Resinera Voladilla, Испания
Дуплекс 3 спальни
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Marine Hills by TM расположен в превосходном месте, всего в 10 минутах от Эстепоны, на так н…
$1,14 млн
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Дуплекс 3 спальни в Эстепона, Испания
Дуплекс 3 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в ваше будущее убежище у моря! Расположенный в одном из самых престижных ко…
$3,13 млн
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Дуплекс 4 спальни в Bel Air, Испания
Дуплекс 4 спальни
Bel Air, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Добро пожаловать в Golden Hills — элитный жилой комплекс, который переосмысливает роскошь на…
$1,03 млн
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TekceTekce
Дуплекс 4 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Роскошный дуплекс на первом этаже с большим частным садом в эксклюзивном жилом комплексе с д…
$554,088
НДС
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Дуплекс 7 комнат в Эстепона, Испания
Дуплекс 7 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Роскошные двухэтажные квартиры и пентхаусы в Эль-Параисо, Эстепона Эль-Параисо, расположенны…
$1,21 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Эстепоне с прекрасным видом на море и бассейнами Новые квартиры расположены в жил…
$807,977
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Дуплекс 6 комнат в Эстепона, Испания
Дуплекс 6 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Роскошные двухэтажные квартиры и пентхаусы в Эль-Параисо, Эстепона Эль-Параисо, расположенны…
$1,03 млн
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Дуплекс 3 спальни в Resinera Voladilla, Испания
Дуплекс 3 спальни
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Marine Hills by TM расположен в превосходном месте, всего в 10 минутах от Эстепоны, на так н…
$1,14 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 3
Квартиры с живописными видами в престижном районе Эстепоны, Малага Квартиры расположены в Эс…
$1,10 млн
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Дуплекс 2 спальни в Эстепона, Испания
Дуплекс 2 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Two -level for sale on the second floor with a sea view in private urbanization, with a terr…
$195,255
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Дуплекс 4 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот новый жилой комплекс, расположенный в урбанизации Санта-Мария, в жилом районе, окруженн…
$473,604
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Дуплекс 3 комнаты в Resinera Voladilla, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Resinera Voladilla, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя этот элегантный двухуровневый пентхаус, расположенный в спокойном районе С…
$574,593
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Дуплекс 3 комнаты в Resinera Voladilla, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Resinera Voladilla, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
(EN) LUXURIOUS DUPLEX PENTHOUSE WITH PANORAMIC VIEWS IN SELWO, ESTEPONA Welcome to this s…
$533,965
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Дуплекс 5 комнат в Эстепона, Испания
Дуплекс 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивный двухуровневый пентхаус в La Resina Golf, идеально подходит для тех, кто ищет не…
$549,055
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Дуплекс 3 спальни в Эстепона, Испания
Дуплекс 3 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Fantastic two -level in one of the best districts of Estepona because of the proximity of th…
$287,459
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Дуплекс 4 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Окунитесь в роскошную жизнь на побережье в этом потрясающем дуплекс-пентхаусе в Эстепоне, вс…
$393,509
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Дуплекс 4 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Фантастическая трехуровневая квартира с просторными террасами и потрясающими видами, располо…
$487,533
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Дуплекс 3 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
(EN) Welcome to the pinnacle of luxury with our stunning 2-bedroom, 2-bathroom duplex pentho…
$439,941
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Дуплекс 4 комнаты в Bel Air, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Bel Air, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3-х комнатные дуплексы в Новом эксклюзивном жилом комплексе в Канселада. Представляем вашему…
$506,918
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Дуплекс 4 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Эта роскошная двухуровневая резиденция в закрытом жилом комплексе Bahía de la Plata (Эстепон…
$1,39 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полностью отремонтированная и очень красивая двухуровневая квартира. Квартира состоит из тре…
$481,729
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Дуплекс 4 комнаты в Bel Air, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Bel Air, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Потрясающий современный пентхаус Дуплекс с 3 спальнями в Bel Air Estepona. Недвижимость нахо…
$783,535
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Дуплекс 4 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
(EN) MAGNIFICENT DUPLEX PENTHOUSE WITH SEA VIEWS AND SOLARIUM IN ESTEPONA Located just a 5-m…
$405,117
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Дуплекс 4 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эти потрясающие двухкомнатные апартаменты-дуплекс с 2 ванными комнатами расположены в эксклю…
$1,04 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Уникальная архитектура, великолепные беспрепятственные виды и выдающиеся удобства, где прояв…
$2,11 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Недавно построенный дуплекс пентхаус в Эстепоне с потрясающими видами на море, сельскую мест…
$451,549
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