Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Торревьеха
  5. Дуплексы

Дуплексы в Торревьеха, Испания

Дуплекс В архив
Очистить
12 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 77 м²
Двухуровневые Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Торревьехе Современные апартамент…
€246,000
Дуплекс 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 1
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе La veleta, располагается на 1 этаже. Общая площадь 7…
€153,000
Дуплекс 2 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Mar azul. Общая площадь 59.00 м2, участок 65 м2, дуп…
€147,000
Дуплекс 2 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Дуплекс расположен в закрытой урбаницации с бассейном и своей парковкой.Дуплекс состоит из г…
€195,000
Дуплекс 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Torretas. Общая площадь 85.00 м2, состоит из 4 комна…
€190,000
Дуплекс 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Nueva Torrevieja. Общая площадь 70.00 м2, дуплекс 20…
€163,500
Дуплекс 2 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Aguas nuevas 2. Общая площадь 120.00 м2, дуплекс 201…
€235,000
Дуплекс 4 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 4 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 71.00 м2, дуплекс 1983…
€115,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
€167,260
Дуплекс 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Carrefour. Общая площадь 90.00 м2, состоит из 4 комн…
€155,000
Дуплекс 2 спальни в Los Balcones, Испания
Дуплекс 2 спальни
Los Balcones, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Villamartin. Общая площадь 90.00 м2, дуплекс 1997…
€175,000
Дуплекс 2 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Calas blanca. Общая площадь 0.00 м2, участок 200 м2,…
€149,000
Realting.com
Перейти