Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Торревьеха
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Торревьехе, Испания

;
Дуплекс Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этот очаровательный таунхаус расположен в одном из самых тихих и приятных районов Торревьехи…
$236,136
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Квартиры с видом на море и джакузи на крыше недалеко от центра Торревьехи Квартиры расположе…
$652,220
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Роскошный дуплекс на первом этаже с большой террасой и общим бассейном, расположенный недале…
$352,928
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
International Property AlertsInternational Property Alerts
Дуплекс 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Потрясающий двухуровневый дом на верхнем этаже с большой террасой на крыше и общим бассейном…
$376,070
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Дуплекс 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Откройте для себя этот светлый и уютный двухквартирный дом, расположенный в одном из самых п…
$279,822
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Мы представляем этот очаровательный таунхаус, расположенный в районе Лос-Альтос в Торревьехе…
$234,955
Оставить заявку
TekceTekce
Дуплекс 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
!Добро пожаловать в ваш новый дом! Этот очаровательный дуплекс расположен в тихом районе Ла …
$254,214
Оставить заявку
Realting.com
Перейти