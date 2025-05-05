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Дуплексы в San Pedro Alcantara, Испания

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6 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат в San Pedro Alcantara, Испания
Дуплекс 5 комнат
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя дом своей мечты в этом великолепном дуплексе, расположенном в престижной у…
$953,019
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Дуплекс 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Дуплекс 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Представьте себя в потрясающей двухуровневой квартире-дуплексе в Нуэва-Андалусии, Марбелья. …
$651,323
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Дуплекс 3 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Дуплекс 3 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Эксклюзивный дуплекс с панорамными видами в Сеньорио-де-Алоха, Нуэва-Андалусия Откройте для…
$701,929
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Дуплекс 7 спален в San Pedro Alcantara, Испания
Дуплекс 7 спален
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 192 м²
-ZD4854646-
$958,990
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Дуплекс 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Дуплекс 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Представляем уникальную возможность приобрести потрясающий двухуровневый пентхаус с тремя сп…
$1,56 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Дуплекс 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Дуплекс 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в этот стильный двухуровневый пентхаус, который был полностью отремонтирова…
$721,676
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ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Realting.com
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