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Дуплексы в Мурсия (автономная область), Испания

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2 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Эксклюзивном Курорте в Ла-Манга, Коста-Калида Ультрасовременны…
€450,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Эксклюзивном Курорте в Ла-Манга, Коста-Калида Ультрасовременны…
€350,000

Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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